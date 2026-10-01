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ASIAD 20: Golf thủ Nguyễn Anh Minh cùng đồng đội vượt qua cắt loại

SGGPO

Đội tuyển golf Việt Nam xuất sắc vượt qua cắt loại sau 2 vòng đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 – ASIAD 20.

Đội tuyển golf Việt Nam đang tập trung thi đấu tại ASIAD 20. Ảnh: VGA
Đội tuyển golf Việt Nam đang tập trung thi đấu tại ASIAD 20. Ảnh: VGA

3 golf thủ Việt Nam lần lượt gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Khánh Hưng thi đấu tại bảng nam của ASIAD 20 ngày 1-10 đã hoàn thành vòng 2 và xuất sắc vượt qua cắt loại đồng đội. Theo điều lệ, 12 đội nam và 9 đội nữ có kết quả tốt nhất sau 36 hố đầu tiên sẽ giành quyền đi tiếp.

Theo đó, Nguyễn Anh Minh hoàn tất 18 hố với tổng 71 gậy. Golf thủ của Việt Nam tạm thời đạt điểm +2 sau 2 vòng nên đứng vị trí T30 cá nhân nam. Nguyễn Tuấn Anh có tổng điểm +3, tạm giữ hạng T32. Golf thủ Lê Khánh Hưng có tổng điểm +7, hạng T39.

Kết quả đồng đội, đội nam Việt Nam có điểm +1 để xếp hạng 11, vượt qua cắt loại để đi tiếp vào 2 vòng sau.

Đội chủ nhà Nhật Bản đang có điểm -16, tạm giữ số 1 còn vị trí thứ 2 đang là Trung Quốc (điểm -15) và hạng 3 là Hàn Quốc (điểm -14).

Về nữ, 2 golf thủ Nguyễn Khánh Linh và Lê Nguyễn Minh Anh đã nỗ lực thi đấu nhưng sau 2 vòng chỉ giúp đội có tổng điểm +20, đứng hạng 11, không vượt qua cắt loại.

Môn golf tại ASIAD 20 thi đấu tới hết ngày 3-10.

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MINH CHIẾN

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