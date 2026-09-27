Nguyễn Anh Minh lĩnh ấn tiên phong, golf Việt Nam săn kỳ tích ASIAD 20

Đội tuyển golf Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc chinh phục thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Anh Minh tự tin tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: VGA

Sáng 27-9, Đội tuyển golf Việt Nam chính thức có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) tham dự ASIAD 20. Sau những vòng tuyển chọn và đánh giá các tiêu chí chuyên môn theo phong độ thực tiễn, Đội đăng ký 6 golfer dự ASIAD 20 gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh.

HLV Nguyễn Thái Dương phân tích: “Mỗi golf thủ có thế mạnh của mình và đang rất tập trung cho ASIAD 20 gồm nhiều golf thủ mạnh châu Á. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết sức mình”.

Môn golf tại ASIAD cho phép các golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư tranh tài. Do vậy, sự cạnh tranh thành tích dự báo rất khốc liệt.

Đội tuyển golf Việt Nam từng thi đấu ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Trung Quốc nhưng không có huy chương, trong đó gồm có Khánh Hưng và Anh Minh góp mặt.

Sau 3 năm, họ trưởng thành hơn và quyết tâm làm nên chuyện tại ASIAD 20. Đáng chú ý, Nguyễn Anh Minh nhận nhiều kỳ vọng làm nên cú đột phá cho golf Việt Nam. Quãng thời gian học tập, rèn luyện và thường xuyên thi đấu các giải golf thuộc hệ thống Đại học chuyên nghiệp tại Mỹ hơn 1 năm qua giúp tuyển thủ này giữ phong độ ổn định, sự tự tin trước mọi đối thủ.

Nhớ sau giải U.S. Amateur Championship 2026 tại Mỹ, Anh Minh cho biết: “Tôi giữ tinh thần thoải mái nhất thi đấu các giải và tích lũy kinh nghiệm cho mình. Khi khoác áo đội tuyển Việt Nam, tôi luôn muốn giành kết quả cao nhất”.

Trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư nam thế giới, Anh Minh có vị trí 24. Tuyển thủ này được đánh giá là 1 trong những golfer tiến bộ, đáng xem nhất tại hệ thống Đại học chuyên nghiệp tại Mỹ mùa giải vừa qua.

Về thành tích chung, 3 golfer nam Đội tuyển golf Việt Nam để lại những kết quả giá trị tại các Đại hội thể thao quốc tế. Khánh Hưng đã đạt HCV cá nhân, HCB đồng đội SEA Games 32-2023; Anh Minh có HCĐ cá nhân, HCB đồng đội SEA Games 32-2023 và HCB cá nhân, HCĐ đồng đội SEA Games 33-2025; Tuấn Anh giành HCB cá nhân, HCB đồng đội Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Trước khi sang Nhật Bản, nhiều golf thủ Việt Nam thi đấu các giải tại Mỹ giúp đảm bảo phong độ góp mặt ASIAD 20.

Môn golf tại ASIAD 20 sẽ tranh tài từ ngày 30-9 tới 3-10. Các golf thủ được làm quen sân thi đấu trước khi nhập cuộc chính thức.

MINH CHIẾN