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Alex Eala nhận được sự ủng hộ trước thềm ASIAD 20

SGGPO

Theo kết quả bốc thăm, ngôi sao nữ Alexandra Eala được miễn thi đấu vòng một đơn nữ môn quần vợt tại ASIAD 2026, căn cứ trên tư cách tay vợt có thứ hạng cao nhất tại giải.

Alex Eala nhận được sự ủng hộ trước thềm ASIAD 20

Môn quần vợt tại ASIAD 20 sẽ bắt đầu từ ngày 27-9 đến 3-10. Theo đó, Eala sẽ vào thẳng vòng 2 đơn nữ và đối đầu với người thắng trong trận đấu giữa Patcharin Cheapchandej (Thái Lan) và Mahin Aftab Qureshi (Pakistan). Ngôi sao 21 tuổi cũng tranh tài ở nội dung đôi nữ cùng Shaira Hope Rivera, đối đầu Lai Ching Laam và Kallista Liu (Hồng Kông) tại vòng một.

Tuy nhiên, tay vợt hạng 18 thế giới bước vào giải khi đối mặt nguy cơ bị trừ điểm cùng khoản tiền phạt 10.000 USD từ Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA), vì chọn dự ASIAD thay vì giải đấu thuộc hệ thống WTA 1000 mang tính bắt buộc tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Mặc dù Hiệp hội Quần vợt Philippines đã chính thức gửi yêu cầu miễn trừ án phạt tài chính lên WTA, nhưng vẫn chưa có phán quyết chính thức nào được đưa ra.

Quyết định chọn tham dự ASIAD mang ý nghĩa quan trọng. Được tổ chức 4 năm một lần, tấm HCV ASIAD còn đồng thời mang lại tấm vé trực tiếp tham dự Olympic Los Angeles 2028. Vì vậy, quan điểm cứng rắn của WTA đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi trên podcast “Nothing Major”, nơi các cựu tay vợt chuyên nghiệp người Mỹ là Steve Johnson, John Isner và Sam Querrey đều lên tiếng ủng hộ lựa chọn của Eala.

Johnson đặc biệt gay gắt khi nói về sự cứng nhắc trong bộ quy tắc của WTA. “Cô ấy hoàn toàn nên thi đấu”, Johnson lập luận. “Nếu WTA phạt cô ấy, đó là hành động ngu ngốc nhất. Đừng phạt cô ấy. Tôi biết trước đây họ chưa từng có ngoại lệ cho bất kỳ tay vợt nào, nhưng thực tế là mỗi người lại có những quy tắc áp dụng khác nhau. Tôi không muốn nói điều này, nhưng sự thật là vậy”.

Isner cũng đồng tình với quan điểm đó, nhấn mạnh rằng Eala đã phải trả giá về mặt chuyên môn khi bỏ lỡ giải Bắc Kinh: “Họ nên miễn khoản phạt. Dù sao thì thứ hạng của cô ấy cũng sẽ tụt giảm vì không thi đấu”.

Querrey lại nhìn nhận vấn đề ở góc độ rộng hơn, chỉ ra sức hút to lớn của Eala trong khu vực cũng như vị thế và tầm ảnh hưởng mà cô đang nắm giữ. “Một sự kiện như ASIAD cũng cần những ngôi sao, và cô ấy là một trong những tên tuổi lớn nhất”, Querrey nhận định, đồng thời cho rằng WTA cần phải thận trọng nếu Eala quyết định không tham dự các giải đấu khác trong chuỗi sự kiện tại châu Á - nơi cô đóng vai trò là nhân tố chính thu hút khán giả.

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LINH SƠN

Từ khóa

ASIAD 20 Philippines Eala Quần vợt

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