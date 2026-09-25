Kình ngư Zhang Zhanshuo và kỷ lục giành 7 HCV tại ASIAD 20

Ngày thi đấu thứ 6 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng của các nội dung bơi ASIAD 20, đội tuyển bơi Trung Quốc áp đảo khi thắng 5/7 nội dung để khép lại kỳ đại hội với kỷ lục giành 30 HCV.

Zhang Zhanshuo trở thành kình ngư đầu tiên giành 7 HCV tại một kỳ ASIAD. Ảnh: THX

Đáng chú ý nhất, kình ngư Zhang Zhanshuo khép lại giải đấu xuất sắc với tấm HCV nội dung 400m tự do, đạt thành tích 3 phút 41,28 giây - cũng là kỷ lục mới của ASIAD.

Ngôi sao 19 tuổi đã khép lại một kỳ đại hội thành công gần như tuyệt đối cho Trung Quốc, khi thắng 7/8 nội dung anh góp mặt. Trước đó, anh giành HCV nội dung 200m tự do nam (xác lập kỷ lục châu Á), các nội dung 800m và 1.500m tự do, cùng 3 nội dung tiếp sức: 4x200m tự do nam (xác lập kỷ lục châu Á với thời gian 7 phút 00,17 giây), tiếp sức 4x100m tự do (3 phút 10,60 giây - cũng là kỷ lục châu Á) và tiếp sức 4x100m hỗn hợp.

Và kỷ lục quan trọng nhất, Zhang Zhanshuo trở thành kình ngư đầu tiên giành 7 HCV tại một kỳ ASIAD, ở cả nội dung nam lẫn nữ.

Trước đó, nữ kình ngư Rikako Ikee của Nhật Bản từng giành 6 HCV tại Jakarta năm 2018, trước khi nữ kình ngư khác Zhang Yufei của Trung Quốc san bằng thành tích này tại Hàng Châu vào năm 2023.

Zhang Zhanshuo tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ ở nội dung 400m tự do, về đích trước người giành huy chương bạc là Kazushi Imafuku (Nhật Bản) tới 4,27 giây. Sau cuộc đua, anh ngồi trên dải phân cách làn bơi và từ từ đếm lại 7 tấm HCV mình đã giành được trên các ngón tay.

Chàng trai trẻ có vóc dáng cao lớn (cao 1m98) này cho biết: “Khoảnh khắc chạm tay vào thành đích có lẽ là lúc phấn khích nhất. Đó cũng là cuộc đua cuối cùng của tôi tại giải đấu. Một cái kết hoàn hảo”.

Zhang Zhanshuo đang hướng tới mục tiêu chinh phục Thế vận hội Los Angeles 2028 và các kỷ lục thế giới: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là giữ đôi chân trên mặt đất và duy trì sự tập trung, bởi vì Đại hội Thể thao châu Á không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Tôi cần thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và nhận ra khoảng cách giữa mình với các vận động viên hàng đầu thế giới”.

Đó là sự khiêm tốn cần thiết, vì ASIAD 20 chỉ chứng kiến duy nhất kỷ lục thế giới do nam kình ngư 17 tuổi Shin Ohashi của Nhật Bản người thiết lập, khi giành chiến thắng ở nội dung 200m ếch với thành tích 2 phút 04,83 giây. Ohashi đã phá sâu kỷ lục cũ là 2 phút 05,48 giây do kình ngư Qin Haiyang (Trung Quốc) thiết lập vào năm 2023 tại giải vô địch thế giới ở Fukuoka, Nhật Bản.

LINH SƠN