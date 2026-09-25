ASIAD 20: Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy không có huy chương đồng đội 10m súng ngắn

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy không thành công tại nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp nam nữ ở ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh tham dự nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp nam nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng không giành được suất vào bán kết tranh huy chương.

Tại vòng loại, 21 đội đã đăng ký thi đấu sáng 25-9 theo giờ Nhật Bản. Theo quy định, mỗi quốc gia được đăng ký 1 đội (2 xạ thủ) tham dự nội dung).

Trong 3 lượt bắn, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy lần lượt tích lũy 192 điểm, 388 điểm và 578 điểm. Chung cuộc, 2 xạ thủ của Việt Nam có 578 điểm đứng vị trí thứ 6, không đạt suất chung kết.

4 đội xếp nhất sau vòng loại để vào bán kết là Ấn Độ (587 điểm), Iran, (584 điểm), Hàn Quốc (582 điểm) và Indonesia (580 điểm).

Tại SEA Games 33-2025, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh giành HCB trong nội dung này. Khi đó, vô địch giành HCV là 2 xạ thủ Arista Perdana Putri Darmoyo, Muhamad Iqbal Raia Prabowo (Indonesia). Các xạ thủ của Indonesia đã đạt suất vào bán kết tại ASIAD 20 lần này.

Như vậy tính tới thời điểm này, xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy chưa có tấm huy chương cá nhân tại ASIAD 20. Năm ngoái, họ từng giành HCV nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp nam nữ tại Cúp châu Á 2025.

Trong các ngày tiếp theo, Trịnh Thu Vinh còn góp mặt nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Đội tuyển bắn súng Việt Nam mới đạt 1 HCĐ đến thời điểm hiện tại.

MINH CHIẾN