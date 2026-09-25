Quách Thị Lan nối dài chuỗi thành tích giá trị

Quách Thị Lan trở thành tuyển thủ điền kinh giàu thành tích nhất của Thể thao Việt Nam trong các lần tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD).

Quách Thị Lan đang có phong độ cao và hướng đến các mục tiêu quan trọng tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi có phần lo lắng khi bước vào chung kết đường chạy, nhưng khi đã thi đấu thì mình phải làm đúng phần nhiệm vụ để đóng góp cho thành tích chung”, Quách Thị Lan bày tỏ ngắn ngay từ Nhật Bản sau khi có tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 20.

12 năm trước, cô gái trẻ Quách Thị Lan (lúc đó 19 tuổi), dù khiêm nói mình chưa vội nghĩ về huy chương nhưng đã giành HCB trên đường chạy 400m nữ tại ASIAD 17-2014 ở Incheon (Hàn Quốc). Thời điểm này đánh dấu Quách Thị Lan bắt đầu khẳng định chuyên môn trên đấu trường châu Á và điền kinh Việt Nam tin tưởng cô có thể tạo bất ngờ trước các đối thủ.

4 năm sau, Quách Thị Lan trưởng thành hơn nên nhận kỳ vọng giành thành tích tốt nhất tại ASIAD 18-2018 ở Indonesia. Bản thân tuyển thủ của Thể thao Thanh Hóa và Đội tuyển điền kinh Việt Nam này đã tự tin khẳng định nhiệm vụ, mục tiêu của mình là giành huy chương.

Cô đã chinh phục đường chạy 400m rào nữ tại ASIAD 18-2018 với những bất ngờ khó tin nhất, đạt HCV quý giá. Thật ra, Quách Thị Lan chỉ về hạng nhì với kết quả 55”30 trong khi Kemi Adekoya (Bahrain, 54”48) về nhất. Tuy vậy, nữ tuyển thủ của Bahrain về sau bị tước thành tích do dính doping nên Quách Thị Lan được đôn hạng lên vị trí số 1.

Nhưng sự nghiệp của Quách Thị Lan có lúc cũng không bằng phẳng. Cô vô tình dính doping khi thi đấu SEA Games 31-2021 (tổ chức năm 2022) ở Việt Nam. Án phạt 18 tháng được đưa ra và Quách Thị Lan rời Đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng như mất các cơ hội thi đấu.

“Đó là thời gian tôi gặp nhiều áp lực nhưng được sự động viên từ người thân, gia đình và bạn bè, các HLV thì mình duy trì tập luyện chờ ngày trở lại”, Quách Thị Lan bày tỏ.

Quách Thị Lan (thứ 2 từ phải qua) đã có HCĐ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Mục tiêu của Quách Thị Lan đặt ra chỉ là sớm khép lại án phạt để được cơ hội thi đấu. Với cô, tình yêu điền kinh và sự đam mê trên những bước chạy tốc độ chưa bao giờ khép lại.

Ý chí và quyết tâm của Quách Thị Lan được đền đáp khi án phạt doping kết thúc để nhận cơ hội tập trung Đội tuyển điền kinh Việt Nam từ năm 2024. Từ đây, Quách Thị Lan hoàn thiện hơn, tiếp tục giành những thành tích giá trị như tấm HCV tiếp sức 4x400m nữ Giải vô địch tiếp sức năm 2024, 2026; HCB tiếp sức 4x400m nữ tại Giải vô địch châu Á 2025, HCV 400m rào nữ tại SEA Games 33-2025.

Với HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20, Quách Thị Lan hiện là VĐV nhiều thành tích nhất của điền kinh nước nhà qua các lần dự ASIAD cùng 1 HCV (ASIAD 18-2018), 1 HCB (ASIAD 17-2014), 1 HCĐ (ASIAD 29-2016).

Dù thế, nữ tuyển thủ khẳng định điền kinh Việt Nam mới bắt đầu tại ASIAD 20 và chưa sớm hài lòng với kết quả. Cô cùng đồng đội còn tập trung cho nhiệm vụ quan trọng tiếp theo.

MINH CHIẾN