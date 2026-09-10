Những mũi nhọn săn huy chương ASIAD 20 của điền kinh Việt Nam

VĐV tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ được sang Nhật Bản sớm hơn các đồng đội trước khi tranh tài chính thức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tiếp sức 4x400m nữ từng giành HCV tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Ảnh: N.T.BẮC

Cục TDTT Việt Nam và Đoàn thể thao Việt Nam quyết định cử thành viên thuộc 2 tổ tiếp sức điền kinh 4x400m nữ và 4x100m nữ sang Nhật Bản ngày 12-9.

Môn điền kinh ASIAD 20 sẽ khởi tranh từ ngày 24-9. Tuy nhiên, đây là 2 nội dung quan trọng được tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới mục tiêu tranh chấp huy chương nên Đội tuyển điền kinh Việt Nam ưu tiên cử thành viên sang Nhật Bản sớm, kịp làm quen khí hậu, địa điểm tranh tài trước 2 tuần.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ có các tuyển thủ Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Tổ tiếp sức 4x100m nữ có các gương mặt Kha Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu, Lê Thị Cẩm Tú.

Trước giờ sang Nhật Bản tập luyện sẵn sàng dự tranh ASIAD 20, HLV Vũ Ngọc Lợi (tổ tiếp sức 4x100m nữ) bày tỏ: “Các quốc gia đều có sự chuẩn bị quan trọng. Chúng tôi đã tập huấn VĐV tại Trung Quốc và rèn giũa các VĐV phối hợp nhịp nhàng khi trao gậy. Khi có mặt tại Nhật Bản, toàn tổ nội dung sẽ tận dụng thời gian làm quen khí hậu và hoàn thiện chiến thuật để sẵn sàng thi đấu”.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận chỉ tiêu phấn đấu giành HCV tại ASIAD 20. Sự kỳ vọng lớn nhất đặt vào khả năng chinh phục đường chạy của các tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ. Ngoài ra, một số nội dung khác cũng được tính toán khả năng tranh huy chương nhưng được giữ kín chiến thuật đến lúc này.

Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, từng tổ nội dung tiếp sức 4x400m nữ, 4x100m nữ đạt thông số khả quan tại đợt tập huấn gần 1 tháng ở Trung Quốc vừa qua. Dù vậy, thực tế thi đấu mới quyết định thành tích chung cuộc.

Tại ASIAD 19, Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự nội dung tiếp sức 4x400m nữ và xếp hạng 4 (thành tích 3’31”61), không dự nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Năm nay tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam giành HCV với thời gian 3’31”16, còn tổ tiếp sức 4x100m nữ có hạng 4 khi đạt thành tích 44”13.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đã giành HCĐ tại ASIAD 18-2018 với kết quả 3’33”23 của 4 VĐV Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan.

Theo lịch thi đấu, nội dung tiếp sức 4x100m nữ sẽ diễn ra ngày 28-9, nội dung tiếp sức 4x400m nữ tổ chức ngày 29-9.

Các nội dung môn điền kinh ASIAD 20 tổ chức tại sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium (Nhật Bản).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký 25 tuyển thủ tham dự ASIAD 20. Chỉ có 2 tổ tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ sang Nhật Bản sớm. VĐV của các tổ nội dung còn lại dự kiến sang Nhật Bản vào ngày 21.9.

MINH CHIẾN