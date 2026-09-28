ASIAD 20: Điền kinh Việt Nam lại lỡ hẹn huy chương

Đội tuyển điền kinh Việt Nam chờ giành tấm huy chương tiếp sức 4x100m nữ tối chung kết 28-9 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) nhưng vẫn chưa thành công.

Đội tiếp sức 4x100m nữ điền kinh Việt Nam (áo đỏ) đã thi đấu chung kết và có hạng 6. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chung kết tiếp sức 4x100m nữ có 7 đội tham dự gồm Hàn Quốc, Bahrain, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines và Việt Nam.

Trời mưa tại địa điểm tranh tài ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) là trở ngại lớn đối với VĐV thi đấu tốc độ.

Dù thế, tất cả tập trung đạt kết quả tốt nhất có thể nhằm tìm huy chương. Ban huấn luyện đã bố trí chiến thuật để Hà Thị Thu chạy chặng 1.

Sau đó, cô chuyển gậy để Hoàng Dư Ý nối tiếp trong chặng 2. Chặng 3 do tuyển thủ Phùng Thị Huệ thi đấu và chặng nước rút cuối cùng được Lê Thị Cẩm Tú đảm trách.

Khép lại cuộc đấu, đội tiếp sức 4x100m nữ của Việt Nam đạt kết quả 44”28, đứng hạng 6.

Vô địch là đội Trung Quốc với kết quả 42”96, đội Thái Lan giành HCB với thành tích 43”51. Đội chủ nhà Nhật Bản có HCĐ với thông số 43”52.

Thành tích tại ASIAD 20 chưa phải thông số tốt nhất của đội tiếp sức 4x100m nữ điền kinh Việt Nam. Năm ngoái, đội giành HCB tại SEA Games 33-2025 với kết quả 43”91, còn đội Thái Lan đạt HCV với thông số 43”88.

Lần này tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đội tiếp sức 4x100m nữ điền kinh Thái Lan cải thiện kết quả tốt hơn so với SEA Games 33-2025.

So với kết quả huy chương nội dung tiếp sức 4x100m nữ tại ASIAD 19, đội Trung Quốc bảo vệ được HCV và đội Thái Lan cũng bảo vệ thành tích HCB.

Tuyển thủ Lê Thị Cẩm Tú sau khi thi đấu chung kết tiếp sức 4x100m nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Lần gần nhất đội tiếp sức 4x100m nữ điền kinh Việt Nam tranh tài Đại hội thể thao châu Á trước ASIAD 20 là kỳ ASIAD 18-2018, xếp thứ 7 (45”42).

Sau thi đấu chung kết tiếp sức 4x100m nữ tại ASIAD 20, tuyển thủ Hà Thị Thu thay mặt các đồng đội gởi lời cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ và động viên các VĐV thi đấu tại ASIAD 20 lần này.

Đến hết ngày 28-9, Đội tuyển điền kinh Việt Nam mới giành 1 HCĐ tại ASIAD 20.

Ngày 28-9, tuyển thủ Nguyễn Trung Cường về đích thứ 6 nội dung 3.000m chướng ngại vật nam với thông số 8’57”71. Đội tiếp sức 4x400m nam điền kinh Việt Nam vượt qua vòng loại với hạng 6 chung cuộc (3’04”17) nhận suất thi đấu chung kết.

MINH CHIẾN