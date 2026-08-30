VĐV điền kinh trọng điểm hoàn thành tập huấn Trung Quốc tiến tới thi đấu ASIAD 20

Nhóm tuyển thủ trọng điểm Đội tuyển điền kinh Việt Nam về nước sau đợt tập huấn tại Trung Quốc và tự tin sẽ thi đấu tốt tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) vào tháng 9.

Các tuyển thủ tiếp sức 4x400m của điền kinh Việt Nam là những gương mặt trọng điểm chuẩn bị ASIAD 20 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Hôm nay 30-8, 18 tuyển thủ của Đội tuyển điền kinh Việt Nam về nước khép lại chuyến hành trình tập huấn gần 1 tháng tại Trung Quốc.

Đợt tập huấn được xây dựng giúp từng tuyển thủ tích lũy thể lực nhằm sẵn sàng tới Nhật Bản dự tranh ASIAD 20 trong tháng 9. Tuy nhiên, đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam thận trọng cho biết: “Đợt tập huấn đã thực hiện cho nhiều tổ nội dung khác nhau".

"Địa điểm tập luyện tại Trung Quốc phù hợp giúp từng tuyển thủ đạt được các chỉ số đúng với yêu cầu trước khi ra thi đấu. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể nói sớm điều gì và từng thông số là những kết quả bảo mật quan trọng mà chúng tôi đánh giá phong độ của VĐV lúc này”.

18 thành viên Đội tuyển điền kinh Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc vừa qua thuộc nhóm tổ chuyên môn tiếp sức 4x400m, 4x100m, nhảy xa, nhảy ba bước. Đây là nhóm nội dung dự báo cơ hội tranh huy chương ASIAD 20.

Trên sân tập ở Trung Quốc, nhiều tuyển thủ hàng đầu của điền kinh nước nhà như Quách Thị Lan, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Cẩm Tú, Tạ Ngọc Tưởng… nhận đánh giá của Ban huấn luyện là giữ chỉ số chuyên môn ổn định.

Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam xác định, nhóm tuyển thủ tập huấn tại Trung Quốc sẽ phải đạt được điểm rơi phong độ khi thi đấu tại Nhật Bản.

Trong thời gian gần 1 tháng tại Trung Quốc, các bài tập đã tập trung phát triển khả năng gia tăng tốc độ cùng đạt được sức mạnh tối ưu cho từng tuyển thủ. Do đó, thời điểm đạt đúng điểm rơi phong độ là sự điều chỉnh và chuẩn bị được HLV dành cho mỗi tuyển thủ.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam giữ mục tiêu phấn đấu giành huy chương ASIAD 20. Trong đó, dự kiến khoảng 2 tổ nội dung phấn đấu cơ hội có thể tranh thành tích từ HCB tới HCV.

Trở về từ Trung Quốc, 18 tuyển thủ tiếp tục tập luyện cùng đồng đội tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Môn điền kinh ASIAD 20 sẽ khởi tranh vào ngày 24-9. Đồng nghĩa, Đội tuyển điền kinh Việt Nam còn tập luyện duy trì chuyên môn trong nước với hơn 20 ngày trước thi đấu chính thức tại Nhật Bản.

Đội tiếp sức 4x400m của điền kinh Việt Nam được cho biết có chỉ số thành tích ổn định khi tập huấn (Ảnh: AA)

HLV Vũ Ngọc Lợi của nội dung tiếp sức 4x100m nữ vừa kết thúc tập huấn Trung Quốc nói thêm: “Sau chu kỳ tập huấn tại Trung Quốc thì thời điểm tập luyện tại Việt Nam trước khi dự ASIAD 20 rất quan trọng. Đây là giai đoạn để chúng tôi giữ cho mỗi VĐV sự hưng phấn cùng sự tập trung nhất. Trên hết, toàn đội sẽ tránh chấn thương do thời gian thi đấu đã cận kề”.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam vừa xác định 25 tuyển thủ tham dự ASIAD 20 gồm Cẩm Tú, Dương Thị Thảo, Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường, Trần Thị Loan, Thúy Hằng, Hà Thị Thu, Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc, Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tuyết Mai, Ngọc Tưởng, Ngọc Phúc, Ngọc Khánh, Nhật Hoàng, Đình Sơn, Nguyễn Thị Oanh, Trung Cường, Mạnh Hùng, Thanh Giang và Lê Thị Tuyết.

Họ được tin tưởng sẽ tạo ra sức bật thành tích tại ASIAD 20 năm nay.

MINH CHIẾN