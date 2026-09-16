Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và thử thách chinh phục châu Á

Đội tuyển bơi Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị chuyên môn để lên đường sang Nhật Bản tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Huy Hoàng là gương mặt trọng điểm của Đội tuyển bơi Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn ngày 16-9, Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20, với tất cả kình ngư chủ lực vừa hoàn tất đợt tập huấn tại Trung Quốc vừa qua.

Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự ASIAD gồm 10 VĐV: Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền.

Đây là đội hình có sự kết hợp giữa kình ngư trẻ triển vọng đang vào độ sung sức như Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Văn Nguyễn Quốc với các tuyển thủ nhiều kinh nghiệm như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên…

Mục tiêu của Đội tuyển bơi Việt Nam là phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 20 với mũi nhọn hàng đầu trên đường đua xanh vẫn là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, Huy Hoàng đã đạt 2 HCĐ lần lượt tại cự ly 400m tự do, 800m tự do nam.

Trước khi sang Nhật Bản, nam tuyển thủ người Quảng Trị trải lòng: “ASIAD là đấu trường cạnh tranh rất quyết liệt. Sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc để tăng cường thêm thể lực và kỹ thuật, tôi đang có tinh thần tốt nhất và quyết tâm làm tốt nhiệm vụ. Dù vậy, tôi và các đồng đội rất thận trọng trước mọi đối thủ”.

Môn bơi ASIAD 20 đưa vào tranh tài 41 bộ huy chương. Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong nhóm nội dung sở trường gồm 400m, 800m và 1.500 tự do.

Huy Hoàng và Tuấn Anh sẽ tập trung thi đấu tại Nhật Bản lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, thách thức cho Huy Hoàng cùng Đội tuyển bơi Việt Nam là điều lệ quy định mỗi quốc gia được đăng ký 2 VĐV trong từng cự ly cá nhân. Đồng nghĩa, những đội tuyển hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đưa ra những kình ngư tốt nhất trong mỗi nội dung. Do vậy, sự cạnh tranh thành tích rất khốc liệt cho các đội tuyển khác.

Nguyễn Huy Hoàng có kinh nghiệm tranh tài ASIAD lần lượt trong kỳ ASIAD 18-2018, ASIAD 19 tổ chức năm 2023 nên rất hiểu thời điểm nào là lúc cần phát huy tốc độ cao nhất để sớm chạm đích giành huy chương.

Bơi là môn duy nhất tại ASIAD 20 không tranh tài ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) mà thi đấu tại Tokyo (Nhật Bản). Đội tuyển bơi Việt Nam tranh tài từ ngày 20-9 tới 25-9. Ngày đầu tiên 20-9 có Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn thi đấu vòng loại nội dung của mình. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tranh tài lần lượt tại ngày 21, 22, 24 và 25-9.

MINH CHIẾN