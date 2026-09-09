Vận động viên thể thao Việt Nam tự tin đến Nhật Bản tranh tài ASIAD 20

Nhiều tuyển thủ quốc gia của Thể thao Việt Nam bày tỏ sự tự tin và cho biết sẽ tập trung chuẩn bị tốt chuyên môn, tinh thần tham gia giành thành tích tốt nhất tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Tuyển thủ Tạ Ngọc Tưởng tự tin chuẩn bị chuyên môn tham dự ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Lần đầu tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, tuyển thủ điền kinh Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ, anh và các thành viên điền kinh Việt Nam được tập huấn thời gian qua để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tuy nhiên, các đối thủ tại ASIAD 20 đều là những VĐV hàng đầu châu Á. "Vì vậy, tôi tập trung cải thiện các chỉ số của mình qua từng buổi tập. Tôi tin tưởng mình có thể giành được thành tích cao, đúng với sự chuẩn bị của chuyên gia và Ban huấn luyện dành cho mình”, tuyển thủ Tạ Ngọc Tưởng bày tỏ.

Tuyển thủ Dương Thúy Vi (wushu) khẳng định kỳ ASIAD 20 có ý nghĩa quan trọng. Cô cho biết đã chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng thời gian qua và tiếp tục tập luyện sau kỳ tập huấn tại Trung Quốc.

“Tôi đã có nhiều kỷ niệm thi đấu qua những lần tham dự ASIAD trước đây. Năm 2014, tôi từng giành HCV. Tuy nhiên, qua mỗi lần ASIAD trở lại, các đối thủ đều mạnh hơn. Do vậy, bản thân mình càng phải nỗ lực hơn trong chuyên môn. Tôi rất hy vọng mình sẽ có kết quả xứng đáng tại ASIAD 20”, Thúy Vi cho biết.

Võ sĩ karate Nguyễn Thị Diệu Ly thì cho biết, đây là lần đầu cô tham gia tranh tài đấu trường ASIAD nên mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Dù vậy, cô sẽ tập trung bằng tất cả khả năng của mình.

Tuyển thủ bóng chuyền Tăng Ngọc Hiếu cho biết: “Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu cố gắng đạt thành tích cao nhất. Là cầu thủ trẻ lần đầu tham dự ASIAD, tôi sẽ nỗ lực hết mình”.

HLV Trần Quốc Cường của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong khi đó, ông Trần Quốc Cường, HLV trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam, khẳng định sự chuẩn bị của xạ thủ Việt Nam được đảm bảo chất lượng chuyên môn cao. Mỗi VĐV đều có sự chuẩn bị theo giáo án tập huấn riêng. Đội tuyển cũng đã nghiên cứu kỹ các đối thủ tại châu Á và nắm bắt chỉ số thi đấu của họ qua từng giải nhằm rút kinh nghiệm cho xạ thủ Việt Nam. "Rất hy vọng các VĐV sẽ tự tin tranh tài, đạt kết quả tốt nhất”, ông Trần Quốc Cường tin tưởng.

Theo kế hoạch, các Đội tuyển thể thao quốc gia lần lượt lên đường sang Nhật Bản dựa trên lịch thi đấu. Lực lượng chính của Đoàn thể thao Việt Nam (trong đó có Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh) sẽ sang Nhật Bản vào ngày 15-9.

MINH CHIẾN