Tuyển bóng ném nữ Việt Nam tự tin giành kết quả cao ở lần đầu tham dự ASIAD 20

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên được trao suất góp mặt Đại hội thể thao châu Á (ASIAD).

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam tập luyện để hoàn thiện chuyên môn sẵn sàng dự ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập huấn chuyên môn nước rút tại điểm tập luyện thuộc Đại học TDTT Bắc Ninh để chuẩn bị cho ASIAD 20.

Lần đầu tiên trong lịch sử Thể thao Việt Nam, môn bóng ném có suất tham dự tại ASIAD, tính từ năm 1982. Cho đến trước ASIAD 20, Thể thao Việt Nam chưa từng tham gia môn bóng ném.

Môn bóng ném nữ ASIAD 20 có 7 đội tranh tài gồm: Nhật Bản (chủ nhà), Hàn Quốc, Kazakhstan, Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Uzbekistan và Việt Nam.

Ghi nhận trực tiếp các buổi tập chuẩn bị cho ASIAD 20, cầu thủ Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đang giữ một trạng thái tinh thần tốt. Mỗi ngày tập, Ban huấn luyện chia 2 buổi sáng, chiều để cầu thủ chuẩn bị chuyên môn phối hợp chiến thuật cụ thể.

“Giai đoạn chuẩn bị vào thời điểm cuối cùng nên chúng tôi giữ sự cân bằng cho VĐV, giảm bớt khối lượng bài tốc độ nhanh, tránh chấn thương. Tất cả đều rèn luyện kỹ lưỡng cho đến sát ngày lên đường sang Nhật Bản”, HLV trưởng Nguyễn Thanh Tùng tiết lộ thêm.

Ban huấn luyện Đội tuyển bóng ném Việt Nam đã chọn danh sách VĐV chính thức dự ASIAD 20 gồm Hà Thị Hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Phùng Thị Linh Trang, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đỗ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Hoàng Thị Lan Anh, Phạm Thị Loan, Trần Hải Yến, Đỗ Thị Như Quỳnh, Hà Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Thảo Vy, Huỳnh Gia Mỹ, Đỗ Thị Tú Hảo, Võ Bé Tư và Nguyễn Thị Diễm Quỳnh.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng ném Việt Nam gặp mặt động viên tập thể đội bóng trước khi dự ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

7 đội bóng tại ASIAD 20 sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 4 đội có kết quả tốt nhất trao suất bán kết. Môn bóng ném tổ chức từ ngày 19 tới 29-9.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản ngày 17-9 và gặp đội chủ nhà ngay trận khai mạc của giải (diễn ra ngày 19-9).

Ngày 9-9 tại Bắc Ninh, Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam – ông Hứa Xuân Sinh, cùng Tổng thư ký Liên đoàn bóng ném Việt Nam – ông Đào Đức Kiên, đã trực tiếp kiểm tra, gặp mặt, động viên Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện sẵn sàng thi đấu ASIAD 20. Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Liên đoàn bóng ném Việt Nam đã công bố thưởng “nóng” 100 triệu đồng nếu tập thể đội tuyển đứng trong top 5 đội xuất sắc nhất tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN