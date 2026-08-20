Nguyễn Khả Nhi và đồng đội tranh tài tại Giải Bơi mặt nước mở Đông Nam Á 2026

Vắng nam kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhưng đội tuyển bơi Việt Nam vẫn cử lực lượng tốt nhất tham dự giải vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á 2026 ở Philippines.

Khả Nhi và đội bơi Việt Nam từng giành HCV tại giải vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2025 (Ảnh: MINH MINH)

Chờ sự tỏa sáng của Khả Nhi

Đội tuyển bơi Việt Nam đang có mặt tại Philippines tham dự Giải Vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á 2026. “Chúng tôi cử 9 VĐV tham dự giải năm nay, tập trung cho các nội dung đường dài và ban huấn luyện kỳ vọng sẽ đạt được kết quả tốt”, HLV Phan Thị Hạnh thông tin.

Trong lần thi đấu này, tuyển bơi Việt Nam cử các gương mặt tham gia gồm Ngọc Vinh, Văn Dũng, Khả Nhi, Thái Bảo, Đức Trọng, Gia Phúc, Thúy An, Tú Uyên, Bảo Ngọc. Trong số này, kình ngư hàng đầu của thể thao TPHCM và đội tuyển bơi Việt Nam là Nguyễn Khả Nhi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giành kết quả tốt nhất.

Năm ngoái, Khả Nhi đã là thành viên đội tuyển bơi Việt Nam dự giải vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á 2025. Khi đó, cô và các đồng đội là Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên đã giành tấm HCV nội dung tiếp sức 4 x 1.500 m với thành tích 1 giờ 12 phút 35”29.

Sau 1 năm, Khả Nhi được ban huấn luyện đánh giá vẫn giữ ổn định tinh thần và sự tập trung để sẵn sàng đạt kết quả tốt nhất. Trong đội hình tham dự giải 2026, Khả Nhi là 1 trong những kình ngư nhiều kinh nghiệm nhất.

Năm ngoái, cô lần lượt trải qua các giải quan trọng gồm vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 - 2025. Năm nay, Khả Nhi đã tham gia Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 và giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026. Cô và đồng đội đã giành HCĐ tiếp sức 4 x 1.500 m tại Giải Vô địch mặt nước mở châu Á 2026 với kết quả 57’31”07.

Giữ vững mục tiêu HCV

Khả Nhi (thứ 2, từ trái qua) là VĐV nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế mặt nước mở của đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển bơi Việt Nam vắng mặt những gương mặt chủ lực gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh tại Giải Vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2026.

Tuy vậy, ban huấn luyện đặt niềm tin phong độ ở 9 VĐV được đăng ký thi đấu lần này. Theo đăng ký, Cao Văn Dũng, Đỗ Ngọc Vinh dự tranh cự ly 5 km và 10 km. Đối với nhóm tuổi trẻ, Gia Phúc tranh tài nội dung 5 km và 10 km nam 16-17 tuổi, Tú Uyên và Thùy An dự nội dung 5 km và 10 km nữ 16-17 tuổi, Khả Khi đăng ký thi đấu 5 km và 10 km nữ 18-19 tuổi, Thái Bảo thi đấu 5 km nam 14-15 tuổi, Bảo Ngọc tham dự nội dung 5 km nữ 14-15 tuổi… Ngoài ra, đội bơi Việt Nam còn tham dự nội dung tiếp sức 4 x 1.500 m.

Năm ngoái, các kình ngư Huy Hoàng và Mỹ Tiên giành được HCV cá nhân trên đường đua 10 km nam và 10 km nữ. Đội cũng đứng nhất nội dung tiếp sức 4x1.500m tại giải năm ngoái. Với giải năm nay, mục tiêu của đội tuyển bơi Việt Nam là phấn đấu giành được HCV.

Giải thu hút 146 VĐV của 5 đội tham dự gồm Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Philippines; tranh tài từ ngày 21 tới 23-8.

MINH CHIẾN