Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc tự tin tham dự ASIAD 20

Nguyễn Quốc rất tự tin tranh tài ASIAD 20 để có thành tích tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trần Văn Nguyễn Quốc và chuyên gia Doãn Văn Cử vừa hoàn thành chương trình tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị ASIAD 20. Lúc này, nam tuyển thủ trẻ của Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục tập huấn ở Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia tại Đà Nẵng.

Đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển bơi Việt Nam cho biết: “Đợt tập huấn ở Trung Quốc là bước chuẩn bị quan trọng dành cho Nguyễn Quốc. VĐV được tích lũy thêm kỹ thuật, thể lực và chuyên gia Doãn Văn Cử kiểm tra điều chỉnh từng thông số giúp nâng cao hơn về chuyên môn”.

Trước khi tập huấn tại Trung Quốc, Trần Văn Nguyễn Quốc đã thi đấu và 5 HCV cá nhân trong cự ly 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do ở Giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026. Riêng nội dung 400m tự do, Nguyễn Quốc phá kỷ lục trẻ nhóm tuổi châu Á với kết quả 3’52”25.

ASIAD 20 là lần đầu tiên Nguyễn Quốc được tham dự Đại hội thể thao châu Á. Năm ngoái, nam tuyển thủ quê gốc Đà Nẵng này từng góp mặt Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33-2025) tại Thái Lan.

Tại SEA Games 33, Trần Văn Nguyễn Quốc đạt 5 huy chương gồm 1 HCV tiếp sức 4x200m tự do nam, 3 HCB (200m tự do, 400m tự do, tiếp sức 4x100m tự do nam), 1 HCĐ (50m tự do nam). Vì thế, cơ hội tranh chấp huy chương ở ASIAD 20 rộng mở cho Nguyễn Quốc.

Tuyển thủ bơi Nguyễn Quốc thi đấu hiệu quả tại Giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 vừa qua. Ảnh: MINH MINH

Dù thế, Đội tuyển bơi Việt Nam thận trọng đánh giá về sự cạnh tranh khác biệt với SEA Games. Ban huấn luyện xem xét kỹ từng đối thủ mà Nguyễn Quốc có thể cạnh tranh để đặt ra sự chuẩn bị lúc này.

“Yếu tố tinh thần là điểm quyết định khi thi đấu. Ngoài ra, trình độ của VĐV là điểm quan trọng để họ bứt lên đúng điểm quyết định. Nguyễn Quốc có sức trẻ và được tham dự một số giải quốc tế trước ASIAD 20 nên giữ được sự tự tin của mình”, Ban huấn luyện Đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ thêm.

Nguyễn Quốc có khả năng thi đấu đạt thông số tốt trong các nhóm nội dung như 400m, 800m, 1.500m tự do. Các kình ngư Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc luôn chiếm lĩnh kết quả cao nhất những nội dung trên tại ASIAD. Vì vậy, Nguyễn Quốc sẽ được tính toán thi đấu nội dung phù hợp khả năng tại ASIAD 20.

Đội tuyển bơi Việt Nam còn nhóm tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên… đang tập huấn Trung Quốc. Dự kiến, họ kết thúc tập luyện về Việt Nam cuối tuần này.

MINH CHIẾN