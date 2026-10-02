ASIAD 20: Nguyễn Thị Tâm và boxing Việt Nam mất HCV trong tiếc nuối

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam chờ đợi giành tấm HCV lịch sử tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng còn thiếu một chút may mắn.

Nguyễn Thị Tâm (xanh) đã không thể áp đảo tại trận chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trận chung kết hạng cân 51kg nữ giữa Nguyễn Thị Tâm và Wu Yu (Trung Quốc) tranh tài trưa 2-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) nhận sự quan tâm lớn từ người hâm mộ thể thao Việt Nam và khán giả boxing cả nước.

Ngay khi khi nhập cuộc, Nguyễn Thị Tâm tập trung chủ động di chuyển linh hoạt kiểm soát khoảng cách để tìm cơ hội ra đòn có điểm trước Wu Yu.

Dù vậy, đối thủ người Trung Quốc là võ sĩ có trình độ. Tay đấm đã trải qua kinh nghiệm tại nhiều đấu trường quốc tế nên biết cách phòng thủ, ra các đòn đấm hiệu quả chính xác về phía Nguyễn Thị Tâm. Chính sự vượt trội về chuyên môn, Wu Yu giữ được ưu thế trên sàn đấu.

Với các đòn chính xác, Yu Wu được các trọng tài kỹ thuật chấm điểm thắng 3 hiệp để bằng tỷ số chung cuộc 5-0 trước Nguyễn Thị Tâm. Tỷ số lần lượt là 29/28, 30/27, 30/27, 30/27, 30/27.

Thắng tại chung kết và giành HCV, võ sĩ Wu Yu bảo vệ thành công tấm HCV từng đạt được tại hạng cân 51kg nữ ở ASIAD 19.

Nguyễn Thị Tâm đã thua đáng tiếc. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều ngược lại, Nguyễn Thị Tâm thua trận, nhận HCB. Tay đấm của Việt Nam đổi được màu huy chương so với đạt HCĐ tại ASIAD 18-2018.

Việc Nguyễn Thị Tâm vào chung kết hạng cân 51kg nữ ASIAD 20 là bất ngờ của Đoàn thể thao Việt Nam. Cô lần lượt vượt qua các đối thủ của Nepal, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Kazakhstan để tiến tới trận chung kết ASIAD 20.

Đây là lần đầu, Đội tuyển boxing Việt Nam có võ sĩ dự 1 trận chung kết tại đấu trường ASIAD.

Môn boxing kết thúc trong ngày thi đấu 2-10 với các trận chung kết quyết định. Đội boxing Việt Nam hoàn thành thi đấu với 1 HCB.

Nguyễn Thị Tâm được động viên sau trận chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG Ngay sau trận chung kết, Nguyễn Thị Tâm được Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh gặp mặt động viên khi đã hoàn thành thi đấu. Nguyễn Thị Tâm được Đoàn thể thao Việt Nam thưởng “nóng” 100 triệu đồng.

Hình ảnh thi đấu của 2 võ sĩ tại trận chung kết:

MINH CHIẾN (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)