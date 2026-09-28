Hai võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh đi vào lịch sử ASIAD

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam chắc chắn có huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) khi đã giành 2 suất vào bán kết từng hạng cân.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm (trái) được Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh gặp mặt động viên tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngày 28-9, Nguyễn Thị Tâm có chiến thắng 5-0 (30/27, 30/27, 30/27, 30/27, 30/27) trước đối thủ Bak Chorong (Hàn Quốc) tại tứ kết hạng cân 51kg nữ môn boxing, giành suất vào bán kết tại ASIAD 20.

Vào bán kết, Nguyễn Thị Tâm có cơ vào chung kết tranh HCV và nếu thua sẽ nhận HCĐ. Như vậy ít nhất Nguyễn Thị Tâm đã nắm chắc 1 tấm huy chương ASIAD 20.

Nguyễn Thị Tâm sẽ được ghi nhận là gương mặt boxing nữ Việt Nam 2 lần giành được huy chương tại đấu trường ASIAD. Cô từng đạt HCĐ ASIAD 18-2018 tại Indonesia và bây giờ có thành tích dự bán kết ASIAD 20-2026 ở Nhật Bản.

3 năm trước, Nguyễn Thị Tâm không đạt thể lực tốt nhất do gặp chấn thương nên thi đấu thiếu hiệu quả, không giành huy chương tại ASIAD 19-2022 (tổ chức năm 2023).

Cùng tại ngày 28-9 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh thắng thuyết phục 5-0 đối thủ Khoshkhabar Oghani Parmida (Iran) tại tứ kết 75kg nữ, giành quyền vào bán kết.

Lưu Diễm Quỳnh cũng sẽ đạt tối thiểu 1 HCĐ nhưng nữ tuyển thủ này vẫn hướng vào mục tiêu tranh tấm vé dự chung kết ASIAD 20.

Lưu Diễm Quỳnh đi vào lịch sử Thể thao Việt Nam là võ sĩ boxing đầu tiên giành huy chương tại 2 kỳ ASIAD liên tiếp. Cô từng đạt HCĐ ASIAD 19 và vào bán kết ASIAD 20.

Trước khi tham dự ASIAD 20, Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh tập huấn tại Thái Lan. Đây là 2 võ sĩ trọng điểm của Thể thao Hà Nội và Đội tuyển boxing nữ Việt Nam trong nhiều giải quốc tế những năm qua.

Boxing Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 1 HCĐ tại ASIAD 20. Khi Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh cùng vào bán kết tại ASIAD 20, Ban huấn luyện và các võ sĩ đã chắc chắn hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

MINH CHIẾN