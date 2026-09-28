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Bóng bàn nữ TPHCM lỡ trận chung kết đồng đội Giải đội mạnh quốc gia 2026

SGGPO

Hai nội dung đồng đội nam, nữ tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2026 đã xác định nhà vô địch.

Trận chung kết đồng đội nữ đã diễn ra hấp dẫn tại Vĩnh Long. Ảnh: VTTF
Trận chung kết đồng đội nữ đã diễn ra hấp dẫn tại Vĩnh Long. Ảnh: VTTF

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2026 đang tranh tài tại Vĩnh Long. Tối 27-9 chung kết muộn nội dung đồng đội đã diễn ra cuộc so tài Công an Nhân dân T&T 1 – Hải Phòng (nam) và Quân đội 1 – Công an Nhân dân T&T 1 (nữ).

Tại nội dung đồng đội nữ, Thể thao TPHCM góp mặt đội TPHCM 1 và TPHCM 2 nhưng đáng tiếc không giành quyền vào thi đấu trận cuối cùng. Cách đây gần 2 tháng, các tay vợt nữ TPHCM vừa đạt HCV nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong trận chung kết nữ tại Vĩnh Long, đội Quân đội 1 đã vượt lên thắng 3-2 trước Công an Nhân dân T&T 1, giành HCV.

Chung kết, tay vợt Diệu Linh (Quân đội 1) thua Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T 1) 1-3. Sau đó, Thu Cúc (Quân đội 1) chiến thắng 3-0 trước Trà My (Công an Nhân dân T&T 1), Hoài Thanh (Quân đội 1) thắng 3-0 Bảo Linh (Công an Nhân dân T&T 1) và Diệu Linh thắng Trà My 3-1 hoàn tất chiến thắng chung cuộc cho đội nhà.

Nội dung đồng đội nam có 15 đội tham dự. Tại trận chung kết, 3 tay vợt Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Tạ Hồng Khánh (Công an Nhân dân T&T 1) giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Hoàng Nam (Hải Phòng), nhận HCV.

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Đội Hải Phòng và Công an Nhân dân T&T 1 đã thi đấu chung kết đồng đội nam. Ảnh: VTTF

Chương trình thi đấu Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2026 còn kéo dài đến ngày 30-9.

Sau nội dung đồng đội, VĐV sẽ vào tranh tài nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ.

Giải năm nay có 150 HLV, VĐV từ 10 đơn vị cả nước tham dự.

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MINH CHIẾN

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