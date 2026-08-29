Các môn khác

Hơn 380 tay vợt dự Giải Bóng bàn xuất sắc trẻ quốc gia 2026

SGGPO

Các gương mặt trẻ hàng đầu đã có mặt tại Ninh Bình tranh tài ở Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2026.

VĐV bóng bàn trẻ cả nước thi đấu giải tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình (Ảnh: VTTF)
VĐV bóng bàn trẻ cả nước thi đấu giải tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình (Ảnh: VTTF)

Các nội dung bắt đầu tranh tài từ ngày 29-8. Trước đó, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, Ban tổ chức tiến hành họp chuyên môn, bốc thăm các nội dung dành cho VĐV tham dự.

“Các tay vợt được trao suất dự giải là những gương mặt trẻ có thành tích và thứ hạng qua các giải đấu trong nước trước đó. Giải cũng sẽ là cơ hội để chúng tôi tìm kiếm thêm VĐV triển vọng để đầu tư phát triển tương lai”, ông Phan Anh Tuấn, đại diện bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam), cho biết.

Tại giải, 384 VĐV được đăng ký tranh tài nội dung đơn nam, đơn nữ tại các nhóm tuổi 7-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 21-22 và 22-23.

Riêng các VĐV từ 12 tuổi trở lên sẽ góp mặt thêm các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Giải sẽ diễn ra tới hết ngày 3-9.

Đội tuyển TPHCM đã có mặt tại Ninh Bình để sẵn sàng thi đấu, đặt mục tiêu giành HCV qua các nội dung tham dự.

Đội hình của bóng bàn trẻ TPHCM có nhiều tay vợt được chú ý như Đào Việt Hưng, Mai Bích Ngọc, Đoàn Ngọc Hà My, Phạm Ngọc Thiên Bình, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Hà Bảo An, Đỗ Bình Minh, Thắng Hồng Nguyên, Lê Hồng Phương Tuyền, Trương Như Quỳnh, Mai Gia Long, Đỗ Ngọc Diễm Quỳnh, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Tuấn Bảo, Lý Hoàng Long, Huỳnh Tiểu Di, Nguyễn Hữu Bảo Minh…

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

tay vợt bóng bàn bóng bàn trẻ Ninh Bình đội TPHCM các nhóm tuổi

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn