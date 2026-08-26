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Trần Mai Ngọc tranh tài tại Giải cây vợt xuất sắc trẻ 2026

SGGPO

Sau khi giành HCV đơn nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Trần Mai Ngọc tiếp tục được chú ý khi tranh tài tại Giải bóng bàn cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên và nhi đồng quốc gia 2026 ở nhóm tuổi 22-23.

Tay vợt Trần Mai Ngọc đang là đương kim vô địch đơn nữ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Trần Mai Ngọc đang là đương kim vô địch đơn nữ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải năm nay tổ chức các nhóm tuổi dưới 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 19-21 và 22-23.

Trần Mai Ngọc được đơn vị chủ quản Công an Nhân dân T&T đăng ký thi đấu 3 nội dung gồm đơn nữ, đôi nữ (cùng Trương Bảo Linh) và đôi nam nữ (cùng Vũ Mạnh Huy).

Ở nhóm tuổi 22-23 nữ, Trần Mai Ngọc sẽ tranh tài cùng các tay vợt Lâm Thu Cúc, Dương Thị Quỳnh Như, Phạm Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Đình Minh Thư, Phạm Đình Khánh Đan, Đỗ Thanh Trúc, Tô Kim Hân, Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Thị Mai Phương, Đinh Nguyễn Nhật Quỳnh, Trương Vũ Ái Như và Nguyễn Ngọc Lan Anh.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra giữa tháng 8, Trần Mai Ngọc lần đầu giành HCV đơn nữ sau những lần tham dự Đại hội. Thành tích này giúp tay vợt sinh năm 2004 được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhóm tuổi 22-23.

Giải diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 28-8 đến 3-9.

Ở nội dung nam, giải quy tụ nhiều tay vợt trẻ đáng chú ý như Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Tuấn Bảo, Nguyễn Đức Anh, Đinh Quang Minh và Phạm Thế Anh.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Trần Mai Ngọc tranh tài nhóm tuổi 22-23 bóng bàn

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