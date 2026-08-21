Kình ngư Việt Nam giành 3 HCV ngày đầu tranh tài giải vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2026

Các gương mặt của Đội tuyển bơi Việt Nam đã thi đấu hiệu quả để mang về 3 ngôi vô địch trong ngày trình diễn đầu tiên của giải đấu.

Các gương mặt của bơi Việt Nam giành được HCV tại ngày đầu tranh tài (Ảnh: MINH MINH)

Giải vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á năm 2026 đã chính thức tranh tài trong ngày hôm nay, thứ Sáu 21-8 tại Philippines.

Ngay trong ngày đầu tiên của giải, nữ tuyển thủ của Thể thao TPHCM và Đội tuyển bơi Việt Nam là Nguyễn Khả Nhi đã xuất sắc có HCV. Khả Nhi thi đấu nội dung 10km nữ nhóm tuổi 18-19.

Cô vượt qua các đối thủ bán đuổi trực tiếp để về đích đầu tiên và giành HCV với kết quả 2 giờ 18 phút 29 giây. Về đích thứ nhì sau Khả Nhi là Muse Ga Un Goh (Singapore) với kết quả 2 giờ 22 phút 59 giây còn xếp hạng ba là VĐV Kittivorakij (Thái Lan) với thành tích 2 giờ 37 phút 23”97.

Nối tiếp kết quả này, Đội tuyển bơi Việt Nam còn đạt thêm 2 tấm HCV quan trọng khác. Trên đường đua 10km nam của hệ vô địch, kình ngư Đỗ Ngọc Vinh đã về đích đầu tiên với kết quả 1 giờ 58 phút 30"05 giây.

Ngọc Vinh và đồng đội Cao Văn Dũng đã cùng nhau dẫn đầu cuộc tranh tài ngay khi xuống nước. Ở cự ly 10km nam hệ vô địch, 10 VĐV đã đăng ký thi đấu. Về thứ nhì sau Ngọc Vinh chính là Văn Dũng với thành tích 2 giờ 0 phút 15"85 giây.

Tấm HCV thứ 3 của chúng ta có được tại kết quả thi đấu 10km nữ nhóm tuổi 16-17. Tuyển thủ trẻ Lê Huỳnh Tú Uyên về đích đầu tiên với kết quả 2 giờ 19 phút 26"93 giây để giành HCV. Trong nội dung này, người giành ngôi á quân cũng là tuyển thủ Việt Nam - Phan Thị Thùy An với thời gian 2 giờ 19 phút 32"70 giây.

Ngoài các kết quả trên, Đội tuyển bơi Việt Nam còn có thêm tấm HCB nội dung 10km nam nhóm tuổi 16-17 của Trần Gia Phúc.

Giải đấu năm nay thu hút VĐV của 5 đội trong khu vực tham gia tranh tài gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines (chủ nhà).

MINH CHIẾN