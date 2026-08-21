Tuyển thủ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng nhận suất dự Olympic trẻ 2026

Đội tuyển wushu Việt Nam được trao 1 suất chính thức góp mặt ở Olympic trẻ 2026 tại Senegal và gương mặt Nguyễn Khắc Lê Hoàng nhận được vinh dự tham gia tranh tài!

Tuyển thủ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng từng đạt kết quả tốt tại Giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026 (Ảnh: MINH CHIẾN)

“Chúng tôi đã xem xét kỹ về chuyên môn và Ban huấn luyện trao cơ hội dự Olympic trẻ 2026 đối với tuyển thủ Lê Hoàng. Đây là lần đầu tiên, wushu Việt Nam có VĐV tham dự Olympic trẻ của thế giới”, đại diện bộ môn wushu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Văn Trung trao đổi ngày 21-8.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng là VĐV sở trường các nội dung của thi đấu thái cực quyền trong hệ taolu (biểu diễn). Tại Olympic trẻ 2026, gương mặt này sẽ dự tranh nội dung thái cực quyền nam.

Hồi tháng 4 năm nay, Nguyễn Khắc Lê Hoàng là thành viên Đội tuyển wushu Việt Nam dự Giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026. Trong các nội dung đã tham dự của mình, Lê Hoàng giành được 1 HCV và 2 HCĐ.

Trước đó, tuyển thủ này cũng giành tấm HCV tại Giải vô địch wushu trẻ thế giới 2026 khi tham gia nội dung thái cực quyền nam. Năm 2024, Lê Hoàng thi đấu Giải vô địch thái cực quyền thế giới và có 2 HCV lần lượt ở nội dung 24 thức quyền và 32 thức kiếm.

Ban huấn luyện Đội tuyển wushu Việt Nam đánh giá, Nguyễn Khắc Lê Hoàng là 1 trong những tuyển thủ giữ vững được chuyên môn ở các kỹ thuật trong thái cực quyền. Do vậy, nam tuyển thủ này luôn giành được các thành tích quan trọng.

Môn wushu của Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 tới 3-11 tại Senegal. Trong đó, ngày 3-11 sẽ là ngày thi đấu chung kết các nội dung.

Môn wushu của Olympic trẻ 2026 chỉ có 48 VĐV được tham dự (24 nam, 24 nữ). Các VĐV tranh tài 2 nội dung dành cho nam và 2 nội dung dành cho nữ. Wushu của Olympic trẻ 2026 chỉ tranh tài hệ taolu (biểu diễn).

MINH CHIẾN