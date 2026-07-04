Dương Thúy Vi cùng đội tuyển wushu thi đấu Cúp taolu thế giới 2026

Dương Thúy Vi tham dự Cúp taolu thế giới 2026 với mục tiêu giành huy chương cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dương Thúy Vi là gương mặt quan trọng nhất của đội tuyển wushu Việt Nam trong các nội dung taolu (biểu diễn). Cô đã lên đường tới Trung Quốc bắt đầu tham dự Cúp taolu thế giới 2026 – World Cup 2026. “Đây là giải đấu quan trọng bởi sẽ có nhiều tuyển thủ hàng đầu thế giới tham dự. Ngoài ra, Ban huấn luyện cũng sẽ kiểm tra phong độ của các tuyển thủ, trong đó có Dương Thúy Vi, để đội tuyển tiếp tục chuẩn bị cho ASIAD 20”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam trao đổi trước giờ lên đường.

Cùng Dương Thúy Vi, tuyển wushu Việt Nam đăng ký thêm 2 võ sĩ sẽ dự giải là Nguyễn Văn Sỹ, Lê Quang Huy.

Cúp taolu thế giới 2026 sẽ thu hút đông đảo tuyển thủ trong các nội dung biểu diễn nam, nữ của wushu tham dự. Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam cho biết dự kiến có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cử lực lượng thi đấu, trong đó gồm nhiều đoàn châu Á và đây là cơ hội để tuyển thủ Việt Nam nắm bắt thêm các đối thủ có thể tranh tài ASIAD 20.

Từ đầu năm 2026 tới nay, Dương Thúy Vi được tập trung chuẩn bị chuyên môn theo giáo án tập huấn của đội tuyển wushu Việt Nam. Gần 1 năm trước, nữ tuyển thủ số 1 trong các nội dung taolu của đội tuyển wushu Việt Nam từng bày tỏ ngay khi kết thúc thi đấu SEA Games 33-2025 rằng mục tiêu quan trọng nhất cô tập trung để đảm bảo thành tích sẽ là ASIAD 20 tại Nhật Bản. Do vậy, Thúy Vi không muốn lỡ cơ hội giành huy chương tại kỳ Đại hội này.

Trong lần gần nhất tham dự Cúp taolu thế giới vào năm 2024, Dương Thúy Vi từng giành 1 HCB tại bài biểu diễn kiếm thuật nữ. Sau 2 năm, cô là thành viên duy nhất của đội tuyển wushu Việt Nam từng dự Cúp taolu thế giới 2024 tiếp tục góp mặt tại giải năm nay. Cũng tại giải vô địch châu Á năm 2024, Dương Thúy Vi còn giành được HCĐ bài kiếm thuật.

Sau 2 năm, Thúy Vi vẫn được Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam đánh giá giữ sự ổn định phong độ. Dù cô là tuyển thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển wushu Việt Nam nhưng đổi lại, Thúy Vi có sự khác biệt trước các đồng đội là nền tảng kinh nghiệm đã tập luyện, thi đấu nhiều năm qua.

Cúp taolu thế giới 2026 sẽ đưa vào tranh tài 22 nội dung. Trong đó, các nội dung của ASIAD 20 cũng nằm trong chương trình thi đấu của giải. Đây được xem là cơ hội quý giá để 3 tuyển thủ của wushu Việt Nam thể hiện tốt nhất khả năng trình diễn các nội dung sở trường hướng tới tranh huy chương.

Dương Thúy Vi và đồng đội được lên đường sang Trung Quốc ngày 4-7. Các tuyển thủ sẽ có thời gian làm quen với nhà thi đấu trước khi vào tranh tài chính thức từ ngày 7 tới 8-7. Năm nay là năm thứ 4, Cúp taolu thế giới được Liên đoàn wushu thế giới tổ chức. Đội tuyển wushu Việt Nam từng giành được HCV trong 3 lần đã tranh tài trước đây.

MINH CHIẾN