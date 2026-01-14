Dương Thúy Vi vẫn là tuyển thủ chủ lực đội tuyển wushu Việt Nam năm 2026

Wushu Việt Nam sẽ hướng trọng tâm vào ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản và đây được xem là cơ hội cuối cùng để Dương Thúy Vi hoàn thành mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở Đại hội thể thao châu Á.

Dương Thúy Vi tiếp tục được tập trung đội tuyển wushu Việt Nam năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bộ môn wushu (Cục TDTT Việt Nam) và Ban huấn luyện đã thảo luận kỹ lưỡng nhằm chọn lực lượng tuyển thủ quan trọng sẽ tập trung đội tuyển wushu Việt Nam năm 2026. Nếu không có gì thay đổi, chương trình tập huấn dành cho võ sĩ taolu (biểu diễn) và sanda (đối kháng) của tuyển wushu Việt Nam sẽ bắt đầu vào ngày 15-1.

Mục tiêu trọng tâm của đội tuyển wushu Việt Nam chính là ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9. Qua tìm hiểu, gương mặt nhiều kinh nghiệm Dương Thúy Vi tiếp tục tập trung đội tuyển quốc gia năm nay. Tại kỳ SEA Games 33-2025 vừa qua ở Thái Lan, Dương Thúy Vi không giành được huy chương. Thể thức thi đấu tại SEA Games 33-2025 đã khác biệt so với trước khi trọng tài tính điểm chuyên môn của 3 bài biểu diễn (của nội dung taolu), qua đó có điểm cuối cùng của VĐV để trao thành tích chung cuộc.

Trên sân đấu tại Thái Lan, Thúy Vi đã khẳng định cô quyết tâm thi đấu và không hạ thấp kỹ thuật khó trong từng bài chuyên môn của mình. Bởi lẽ, nữ tuyển thủ xác định đấu trường ASIAD 20 sẽ là mục tiêu quan trọng nối tiếp sau SEA Games 33-2025. Vì thế, cuộc đấu tại SEA Games 33-2025 đã là cơ hội để bản thân kiểm tra kỹ những thiếu sót, qua đó hoàn thiện hơn cho ASIAD 20.

Ở tuổi ngoài 30, Dương Thúy Vi là tuyển thủ nhiều kinh nghiệm cũng như thành tích và lớn tuổi nhất trong các võ sĩ wushu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33-2025. “Chúng tôi vẫn thấy được ở Thúy Vi là sự quyết tâm, hết mình vì chuyên môn. VĐV còn tập luyện và thi đấu đạt chuyên môn tốt, cũng như lứa kế cận chưa có nhiều gương mặt tiếp cận được khả năng thi đấu như Thúy Vi. Vì thế, Thúy Vi góp mặt đội tuyển quốc gia năm 2026 để đảm bảo chuyên môn cho đội tuyển”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam trao đổi.

Dương Thúy Vi từng giành HCV tại ASIAD năm 2014. Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc, cô giữ được sự ổn định để đạt HCĐ sau khi kết thúc bài biểu diễn thương thuật, kiếm thuật (taolu).

Cơ hội giành thành tích cao tại ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay tại Nhật Bản sẽ rộng mở cho Dương Thúy Vi và nhiều võ sĩ tại châu lục. Dương Thúy Vi bày tỏ rằng điều giúp mình đạt kết quả cao mỗi khi thi đấu chính là sự quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc khi lên sàn trình diễn.

Năm nay, phải tới tháng 7-2026, các tuyển thủ taolu mới có cơ hội thi đấu giải quốc tế theo chương trình tranh tài của Liên đoàn wushu thế giới và Liên đoàn wushu châu Á. Dự kiến, World Cup taolu 2026 tổ chức tại Trung Quốc thời điểm này.

Dương Thúy Vi đang là võ sĩ có nhiều kinh nghiệm nhất của tuyển wushu Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong sự chuẩn bị chuyên môn, đội tuyển wushu Việt Nam sẽ thực hiện tập huấn Trung Quốc chuẩn bị trước tham dự ASIAD 20. Ba năm trước, đội tuyển wushu Việt Nam đạt 3 tấm HCĐ tại ASIAD 19. Bây giờ, chúng ta không bỏ qua cơ hội đổi màu huy chương.

Tất cả sẽ phụ thuộc phong độ của các tuyển thủ trọng điểm. Dương Thúy Vi được đánh giá cao ở tính kỷ luật, sự gương mẫu của 1 tuyển thủ đàn chị trước các đồng đội khi tập luyện. Do thế, khi bước vào chu kỳ tập huấn của năm 2026, gương mặt hàng đầu này vẫn giữ sự chuyên nghiệp nhất đó là tập luyện hết khả năng chuyên môn để sẵn sàng cho nhiệm vụ trọng điểm ASIAD 20.

MINH CHIẾN