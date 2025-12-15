Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Văn Chưởng giải cơn khát vàng cho wushu Việt Nam

SEA Games 33

Đội tuyển wushu Việt Nam đã giành được 2 tấm HCV vào ngày thi đấu cuối trong chương trình thi đấu của mình ở buổi chiều 15-12.

Nguyễn Thị Thu Thủy (xanh) đã chơi áp đảo tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Thu Thủy (xanh) đã chơi áp đảo tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tuyển thủ taolu (biểu diễn) không thể giành được HCV cho đội tuyển wushu Việt Nam trên sân đấu ở Thái Lan lần này. Tuy nhiên, 2 võ sĩ đối kháng (tán thủ) Nguyễn Thị Thu Thủy và Trương Văn Chưởng đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trong trận chung kết hạng cân 60kg nữ, Nguyễn Thị Thu Thủy đã vượt qua đối thủ Hnin Nu Wah (Myanmar) một cách tuyệt đối để lên ngôi vô địch tại SEA Games 33-2025. Cách đây 2 năm, hạng cân của Nguyễn Thị Thu Thủy không được tổ chức tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Do đó, năm nay cô mới có cơ hội trở lại đấu trường Đại hội Đông Nam Á và giành chiến thắng thuyết phục.

IMG_1811.JPG
Thu Thủy ăn mừng chiến thắng quý giá tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi xin chúc mừng chiến thắng này cho chính mình. Tôi đã chờ đợi vào thi đấu chung kết với tâm lý tốt nhất và có thể vượt qua đối thủ. Đây là kết quả của tôi và cũng là của các đồng đội đã tập luyện cùng tôi trong quá trình chuẩn bị SEA Games 33-2025”, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy trao đổi.

Ngay sau đó, trận chung kết hạng cân 70kg đã diễn và và Trương Văn Chưởng không khó khăn vượt qua đối thủ Saibounpheng Phonh (Lào) với kết quả 2-0. Chiến thắng của Văn Chưởng giúp tuyển thủ bảo vệ thành công ngôi vô địch có từ SEA Games 32-2023. Ngoài ra, tuyển thủ cũng mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển wushu Việt Nam tại SEA Games 33-2025 lần này.

IMG_1812.JPG
Văn Chưởng (đỏ) mang về HCV thứ 2 cho đội wushu Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các trận chung kết đối kháng quyết định lần này. Hai tuyển thủ đã giành được HCV. Chúng tôi thật sự xúc động với kết quả này. Đây là kỳ SEA Games có sự cạnh tranh rất quyết liệt”, lãnh đội wushu Việt Nam – ông Vũ Văn Trung trao đổi.

IMG_1813.JPG
Văn Chưởng xúc động khi được công bố thắng trận. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay đội wushu Việt Nam cũng khép lại chương trình thi đấu SEA Games 33-2025 và 2 HCV vào ngày cuối đã giúp toàn đội hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

