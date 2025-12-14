Trịnh Thu Vinh và đồng đội phá kỷ lục SEA Games, giành HCV quan trọng 10m súng ngắn hơi

Các xạ thủ của đội súng ngắn nữ Việt Nam đã giành tấm HCV đầu tiên trong ngày 14-12 với nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh có tấm HCV đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: DP

Trong buổi sáng tranh tài môn bắn súng SEA Games 33-2025, Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Trang đã bước vào tranh tài vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ.

Sau các lượt bắn của vòng loại, Nguyễn Thùy Trang đạt 574 điểm còn Trịnh Thu Vinh cũng có 574 điểm và Triệu Thị Hoa Hồng có 563 điểm. Tính điểm đồng đội thì đội tuyển bắn súng Việt Nam đạt 1711 điểm. Trong đội hình này, xạ thủ Triệu Thị Hoa Hồng là thành viên của thể thao TPHCM còn Thu Vinh và Thùy Trang là thành viên của thể thao Công an Nhân dân.

Kết quả được công nhận giữ vị trí số 1 cùng tấm HCV cho 3 xạ thủ của Việt Nam. Ngoài ra, thành tích đã phá kỷ lục SEA Games. Đây là sự khởi đầu hoàn hảo của Trịnh Thu Vinh và các đồng đội cũng như đội tuyển bắn súng Việt Nam ở ngày 14-12. Sau nội dung đồng đội, các xạ thủ sẽ góp mặt chung kết bài bắn cá nhân vào buổi trưa cùng ngày.

Xạ thủ Triệu Thị Hoa Hồng của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DP

Trong kết quả đồng đội, đội chủ nhà Thái Lan có HCB với kết quả 1702 điểm. Đội Malaysia ở vị trí thứ 3 với 1701 điểm.

Thành tích tại nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ là tấm HCV đầu tiên của Trịnh Thu Vinh tại SEA Games 33-2025. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp của Trịnh Thu Vinh tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trước đây cô từng góp mặt SEA Games 31-2021 ở Việt Nam nhưng chưa giành được HCV. Thu Vinh sẽ tìm cơ hội trong bài bắn chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN