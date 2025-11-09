Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng hạng 23 thế giới nội dung 10m súng ngẳn hơi nữ

Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) đã công bố bảng xếp hạng cá nhân mới nhất trong các nội dung và Trịnh Thu Vinh không còn góp mặt trong top 10 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đang tập trung chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025 cùng tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Trịnh Thu Vinh đã xuống hạng 23 thế giới tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trong bảng xếp hạng công bố của tháng 11. Xạ thủ của Việt Nam thi đấu giải quốc tế gần nhất là vô địch Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, đây không phải giải thuộc hệ thống tính điểm của ISSF.

Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Trịnh Thu Vinh vẫn giữ hạng 9. Năm nay, cô từng giành HCĐ cá nhân bài bắn này tại giải vô địch châu Á 2025.

Trên bảng xếp hạng tháng 11, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền xếp hạng 90 nội dung 10m súng trường hơi nữ. Thời gian qua, ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết Lê Thị Mộng Tuyền đang tập trung nâng cao chuyên môn hướng tới tranh tài SEA Games 33-2025. Năm ngoái, Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Về xếp hạng nam, xạ thủ Phạm Quang Huy giữ hạng 36 tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung sở trường mà Phạm Quang Huy được tập trung chuyên môn hướng tới kết quả thi đấu cao nhất tại SEA Games 33 sắp tới. Tại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, xạ thủ Hà Minh Thành có vị trí 38 thế giới.

Vào ngày 20-11 sắp tới, đội tuyển bắn súng sẽ cử lực lượng trọng điểm tập huấn tại Hàn Quốc và Thái Lan. Các xạ thủ được rèn luyện trong gần 2 tuần sau đó về nước tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

