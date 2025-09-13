Trịnh Thu Vinh vào chung kết nhưng vuột huy chương giải World Cup 2025 tại Trung Quốc

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vượt qua vòng loại nội dung 10m súng ngắn tại giải ISSF World Cup 2025 nhưng cô chưa thể giành được huy chương.

Trịnh Thu Vinh đứng hạng 7 tại giải đấu ở Trung Quốc. Ảnh: MINH MINH

Trưa ngày 13-9 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, Trịnh Thu Vinh đã tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi tại giải ISSF World Cup 2025.

Xạ thủ quan trọng của đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu vòng loại đạt 581 điểm để đứng hạng 6 trong tổng số 39 VĐV, giành quyền vào chung kết. Trong bài bắn chung kết, Thu Vinh đã thi đấu tốt ở những lượt khởi động. Tuy nhiên, cô không duy trì được thành tích của mình nên phải dừng bước ở vị trí thứ 7 với kết quả chung kết là 139,5 điểm. Vô địch nội dung tại ISSF World Cup 2025 ở Trung Quốc lần này là Singh Esha (Ấn Độ, 242,6 điểm chung kết). Á quân là VĐV Yao Qianxun (Trung Quốc, 242,5 điểm chung kết).

Trước đó, Trịnh Thu Vinh thi đấu nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ đạt 577 điểm, không vào chung kết và đứng hạng 23.

Cùng ngày thi đấu 13-9, xạ thủ Hà Minh Thành đã tham dự nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đạt 581 điểm để đứng hạng 11. VĐV của Việt Nam không giành được suất vào chung kết. Nội dung thể hiện tính cạnh tranh quyết liệt, không có xạ thủ châu Á giành quyền vào chung kết khi các vị trí dẫn đầu là xạ thủ của châu Âu.

Ở nội dung súng trường, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu nội dung súng trường hơi 3 tư thế đạt 572 điểm, đứng hạng 62.

Ngày 14-9 giải sẽ kết thúc với các nội dung cuối và đội tuyển bắn súng Việt Nam có Lê Thị Mộng Tuyền tham dự tranh 10m súng trường hơi nữ.

MINH CHIẾN