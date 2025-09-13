Các môn khác

Trịnh Thu Vinh vào chung kết nhưng vuột huy chương giải World Cup 2025 tại Trung Quốc

SGGPO

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vượt qua vòng loại nội dung 10m súng ngắn tại giải ISSF World Cup 2025 nhưng cô chưa thể giành được huy chương.

Trịnh Thu Vinh đứng hạng 7 tại giải đấu ở Trung Quốc. Ảnh: MINH MINH
Trịnh Thu Vinh đứng hạng 7 tại giải đấu ở Trung Quốc. Ảnh: MINH MINH

Trưa ngày 13-9 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, Trịnh Thu Vinh đã tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi tại giải ISSF World Cup 2025.

Xạ thủ quan trọng của đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu vòng loại đạt 581 điểm để đứng hạng 6 trong tổng số 39 VĐV, giành quyền vào chung kết. Trong bài bắn chung kết, Thu Vinh đã thi đấu tốt ở những lượt khởi động. Tuy nhiên, cô không duy trì được thành tích của mình nên phải dừng bước ở vị trí thứ 7 với kết quả chung kết là 139,5 điểm. Vô địch nội dung tại ISSF World Cup 2025 ở Trung Quốc lần này là Singh Esha (Ấn Độ, 242,6 điểm chung kết). Á quân là VĐV Yao Qianxun (Trung Quốc, 242,5 điểm chung kết).

Trước đó, Trịnh Thu Vinh thi đấu nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ đạt 577 điểm, không vào chung kết và đứng hạng 23.

Cùng ngày thi đấu 13-9, xạ thủ Hà Minh Thành đã tham dự nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đạt 581 điểm để đứng hạng 11. VĐV của Việt Nam không giành được suất vào chung kết. Nội dung thể hiện tính cạnh tranh quyết liệt, không có xạ thủ châu Á giành quyền vào chung kết khi các vị trí dẫn đầu là xạ thủ của châu Âu.

Ở nội dung súng trường, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu nội dung súng trường hơi 3 tư thế đạt 572 điểm, đứng hạng 62.

Ngày 14-9 giải sẽ kết thúc với các nội dung cuối và đội tuyển bắn súng Việt Nam có Lê Thị Mộng Tuyền tham dự tranh 10m súng trường hơi nữ.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bắn súng Trịnh Thu Vinh ISSF World Cup 2025 bắn súng Việt Nam 10m súng ngắn hơi Hà Minh Thành 25m súng ngắn bắn nhanh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn