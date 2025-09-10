Các môn khác

Xạ thủ Phạm Quang Huy xếp hạng 23 nội dung 10m súng ngắn hơi tại World Cup 2025

SGGPO

Xạ thủ Phạm Quang Huy đã kết thúc vị trí 23 nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam giải ISSF World Cup 2025 đang tổ chức ở Trung Quốc.

Xạ thủ Phạm Quang Huy của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: BSVN
Ngày thi đấu 10-9, đội tuyển bắn súng Việt Nam có Phạm Quang Huy, Lại Công Minh tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung từng giúp Phạm Quang Huy giành HCV ASIAD 19 năm 2022 tại Trung Quốc.

Thi đấu lần này, xạ thủ của Việt Nam đạt tổng điểm 578 nên đứng hạng 23 chung cuộc. Thành tích không giúp Phạm Quang Huy vào chung kết. Cách đây 10 ngày, Phạm Quang Huy đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 ở Kazakhstan và đạt 571 điểm, đứng vị trí 29 nội dung này.

Cùng thi đấu tại ISSF World Cup 2025 với Phạm Quang Huy, xạ thủ Lại Công Minh đạt 579 điểm nên đứng vị trí 21, không vào chung kết. Như vậy, đội tuyển bắn súng Việt Nam không giành được huy chương cá nhân nam tại nội dung trên ở Trung Quốc lần này.

Ngày 10-9, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã tham dự lượt bắn đầu tiên nội dung 25m súng ngắn thế thao và đang tạm đứng vị trí 27. Ngày 11-9, Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu các lượt bắn tiếp theo để xác định điểm tổng và thứ hạng chung cuộc. Cô vừa giành HCĐ châu Á trong bài bắn này tại Kazakhstan.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký các xạ thủ thi đấu giải ISSF World Cup 2025 ở Trung Quốc gồm Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang, Phạm Quang Huy, Trần Công Hiếu, Trịnh Thu Vinh. Giải thi đấu đến ngày 15-9.

MINH CHIẾN

