Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy “trượt” huy chương ở World Cup tại Trung Quốc

Hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã thi đấu nội dung đầu tiên tại giải ISSF World Cup 2025 ở Trung Quốc nhưng chỉ đứng hạng 5.

Thu Vinh và Quang Huy đứng hạng 5 nội dung đồng đội tại ISSF World Cup 2025 ở Trung Quốc. Ảnh: ISSF

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ trong buổi sáng tranh tài 9-9 giải ISSF World Cup 2025 tại Ningbo (Trung Quốc).

Nội dung có 21 đội đăng ký thi đấu. Sau các lượt bắn, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đạt tổng 578 điểm, không đứng trong 4 đội xuất sắc nhất để tranh huy chương. Thành tích của Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy xếp hạng 5 nội dung. Đầu năm nay, 2 xạ thủ đã dự giải vô địch châu Á và giành HCV bài bắn này. Vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ là đội Trung Quốc (xạ thủ Yao Qianxun, Hu Kai).

Ngày thi đấu 10-9, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự 2 nội dung quan trọng là 10m súng ngắn hơi nam và 25m súng ngắn thể thao nữ. Các xạ thủ Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Trịnh Thu Vinh góp mặt trong ngày thi đấu. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết nếu đạt được phong độ và tinh thần tốt nhất, chúng ta đủ khả năng giành được huy chương. Tại giải vô địch châu Á 2025 ở Kazakhstan vừa qua, Trịnh Thu Vinh đã giành HCĐ nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký các xạ thủ thi đấu giải ISSF World Cup 2025 ở Trung Quốc gồm Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang, Phạm Quang Huy, Trần Công Hiếu, Trịnh Thu Vinh. Giải thi đấu đến ngày 15-9.

MINH CHIẾN