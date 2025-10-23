Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Huy Hoàng và 130 tuyển thủ được Bằng khen của Bộ VH-TT-DL

Bộ VH-TT-DL đã tặng Bằng khen ghi nhận các thành tích xuất sắc của nhiều HLV, VĐV thể thao giành được trên đấu trường quốc tế năm 2025.

Nguyễn Huy Hoàng và nhiều VĐV đội tuyển bơi được Bằng khen của Bộ VH-TT-DL khi đạt kết quả cao tại giải vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2025. Ảnh: HOÀNG VŨ

Quyết định được Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy ký để tặng Bằng khen cho 52 HLV và 132 VĐV giành thành tích cao tại các giải quốc tế năm 2025.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi) có trong danh sách được nhận Bằng khen lần này.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh Tặng được nhận Bằng khen khi thi đấu giành tấm HCĐ tại giải vô địch châu Á 2025 ở Kazakhstan trong tháng 8. Ở giải đấu này, Trịnh Thu Vinh có HCĐ cá nhân bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ.

Trong danh sách, Bộ VH-TT-DL tặng Bằng khen cho 5 VĐV đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam đã có thành tích thi đấu xuất sắc giành HCV giải vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á năm 2025 diễn ra tại Thái Lan. Ngoài ra, 3 HLV đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam cũng được nhận Bằng khen. Đây là lần đầu tiên đội tuyển bơi Việt Nam tham dự giải vô địch mặt nước mở Đông Nam Á. Trong giải đấu này, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng đã tham dự và giành 2 HCV. Ngoài ra, các kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Hân… cũng giành được HCV.

Theo danh sách, các đội tuyển có thành viên nhận Bằng khen của Bộ VH-TT-DL gồm vật trẻ (4 VĐV, 3 HLV), kurash (31 VĐV, 14 HLV), boxing trẻ (6 VĐV), đá cầu (24 VĐV, 4 HLV), judo (34 VĐV, 17 HLV), taekwondo (8 VĐV, 4 HLV), jujitsu (16 VĐV, 3 HLV), cử tạ trẻ (4 VĐV, 4 HLV), wushu trẻ (4 VĐV).

MINH CHIẾN