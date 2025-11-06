Xạ thủ Trịnh Thu Vinh sang Hàn Quốc nâng cao chuyên môn chuẩn bị cho SEA Games 33

Xạ thủ trọng điểm Trịnh Thu Vinh được tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và đồng đội ở nội dung súng ngắn sẽ sang Hàn Quốc tập huấn. Ảnh: MINH CHIẾN

Tổ nội dung súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị trước tranh tài SEA Games 33-2025

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là gương mặt trọng điểm của tổ súng ngắn đã được ban huấn luyện trao suất tham dự SEA Games 33-2025. Cô sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 21-11 tới đây. Theo chương trình tập huấn, các xạ thủ sẽ được tập luyện tại khu chuyên môn đảm bảo kỹ thuật ở Hàn Quốc và đợt tập luyện kéo dài 10 ngày.

Trịnh Thu Vinh từng tham dự SEA Games 31-2021 tại Việt Nam và đạt 1 HCB đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ và 1 HCĐ 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ. Xạ thủ này đã thi đấu ổn định tại ASIAD 19 và Olympic 2024. Mục tiêu được Trịnh Thu Vinh hướng tới là giành kết quả cao nhất ở SEA Games 33-2025.

Các xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan và đứng vị trí số 1 về thành tích huy chương. Địa điểm tổ chức thi đấu giải Đông Nam Á 2025 là nơi sẽ tranh tài môn bắn súng SEA Games 33-2025. Trao đổi ngày 5-11, Trịnh Thu Vinh cho biết đang có tâm lý ổn định cũng như tập trung thực hiện đảm bảo các yêu cầu chuyên môn được chuyên gia và ban huấn luyện đề ra. Ngoài Trịnh Thu Vinh, một số xạ thủ khác của nội dung súng ngắn như Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung… cùng tham gia đợt tập huấn tại Hàn Quốc.

MINH CHIẾN