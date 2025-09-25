Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chỉ đạt HCĐ bài bắn 10m súng ngắn hơi giải vô địch quốc gia 2025

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh không giành ngôi vô địch nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nữ tại ngày thi đấu 25-9.

Trịnh Thu Vinh (ngoài cùng) không giành được HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ giải bắn súng vô địch quốc gia 2025, Trịnh Thu Vinh đứng đầu với thành tích 574 điểm. Giới chuyên môn dự báo, cô có cơ hội thành công tại chung kết bài bắn. Tuy nhiên trong chung kết thi đấu chiều 25-9, nữ xạ thủ số 1 Việt Nam chỉ có hạng 3 chung cuộc.

Chung kết nội dung quy tụ 8 xạ thủ nữ tốt nhất Việt Nam gồm Trịnh Thu Vinh (Công an Nhân dân), Triệu Thị Hoa Hồng (TPHCM), Nguyễn Thùy Dung (Quân đội), Lê Nguyễn Thanh Nhi (TPHCM), Bùi Thúy Thu Thủy (Hà Nội), Lê Thị Linh Chi (Quân đội), Nông Thị Hà My (TPHCM) và Nguyễn Thùy Trang (Công an Nhân dân). Kết thúc các lượt bắn, Trịnh Thu Vinh đạt 215 điểm tại chung kết, xếp hạng ba, nhận HCĐ. Xạ thủ Bùi Thúy Thu Thủy vượt lên giành HCV với kết quả 236,8 điểm còn Nguyễn Thùy Trang nhận HCB (235,9 điểm).

Tính kết quả đồng đội, đội Quân đội giành HCV còn đội TPHCM có HCB trong khi HCĐ là Công an Nhân dân. Như vậy, xạ thủ Trịnh Thu Vinh chỉ giành được 2 HCĐ tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ giải vô địch quốc gia năm nay.

Ngày tranh tài chứng kiến đội TPHCm giành HCV nội dung đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với thành tích 1670 điểm. Xạ thủ Hà Minh Thành (Quân đội) giành HCV thi đấu cá nhân nội dung này (570 điểm). Tại chung kết 50m súng trường hơi 3 tư thế nữ, Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM) xếp hạng 4 với 419,7 điểm. Vô địch bài bắn là Dương Hà My (Hà Nội, 441,1 điểm). Đội Hà Nội giành HCV kết quả đồng đội trong khi Quân đội và TPHCM ở vị trí hạng nhì và ba.

Trên tổng sắp tạm thời, đội TPHCM vẫn giữ vị trí thứ nhì với 7 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ. Các xạ thủ Hà Nội đã vươn lên vị trí số 1 với kết quả 11 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ. Ngày 26-9, giải sẽ thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

MINH CHIẾN