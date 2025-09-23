Xạ thủ TPHCM giành 2 HCV và phá kỷ lục quốc gia bài bắn 10m súng trường hơi nam

Các xạ thủ của đội TPHCM đã thi đấu xuất sắc ngày tranh tài 23-9 để giành 2 HCV quan trọng ở nội dung 10m súng trường hơi nam.

Các xạ thủ tranh tài nội dung 10m súng trường hơi nam tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội TPHCM chứng kiến 3 xạ thủ vượt qua vòng loại để góp mặt chung kết bài bắn 10m súng trường hơi nam gồm Nguyễn Tâm Quang, Trần Đức Văn và Trần An Tín. Ngoài ra, chung kết còn có các xạ thủ Nguyễn Văn Quân (Hải Phòng), Lương Đoàn Duy Anh (Phú Thọ), Nguyễn Thành Nam (Quân đội), Phùng Việt Dũng (Hà Nội) và Phùng Tiến Mạnh (Công an Nhân dân).

Sau các lượt bắn, xạ thủ Đức Văn và An Tín dừng bước tại vòng đầu. Tuy nhiên, xạ thủ Tâm Quang đã bình tĩnh thi đấu đạt hiệu suất cao nhất để là người chiến thắng chung cuộc với tổng điểm tại chung kết là 246,5, giành HCV.

Ngoài ra, đội TPHCM đạt tổng 1859,7 điểm để giành HCV đồng đội 10m súng trường hơi nam. Thành tích đã phá kỷ lục quốc gia Kỷ lục cũ là 1850 điểm từng được đội Hà Nội lập năm 2024.

Ở kết quả cá nhân, ngôi á quân là xạ thủ Tiến Mạnh còn HCĐ là xạ thủ Việt Dũng. Tại kết quả đồng đội, xếp sau đội TPHCM là đội Quân đội và Hải Phòng.

Ngày thi đấu còn chứng kiến cuộc tranh tài hấp dẫn nội dung 10m súng trường hơi mục tiêu di động nam. Á quân ASIAD 19, xạ thủ Ngô Hữu Vương giành HCĐ khi vượt qua đồng đội Trần Hoàng Vũ (cùng Hà Nội) tại bài bắn tranh hạng 3. Vô địch nội dung cá nhân là xạ thủ Tiêu Hồng Phong (Hà Nội). Không có vị trí số 1 cá nhân nhưng Ngô Hữu Vương vẫn có HCV đồng đội nam khi đội Hà Nội giành HCV với tổng điểm 1688. Đội Hải Phòng và Quân đội đứng các vị trí thứ nhì và ba.

Trên bảng xếp hạng, đội TPHCM tạm dẫn đầu giải vô địch quốc gia với 6 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Đội Quân đội tạm đứng hạng nhì với 3 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ còn chủ nhà Hà Nội có 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ nên đứng hạng 3. Các đội Hải Phòng và Quảng Ninh ở vị trí tiếp theo. Giải còn tranh tài tới ngày 2-10.

MINH CHIẾN