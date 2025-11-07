Các môn khác

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và VĐV điền kinh Ngần Ngọc Nghĩa được biểu dương

SGGPO

Bộ Công an và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổng kết công tác thể thao năm 2025, giao nhiệm vụ năm 2026.

Các cá nhân thể thao đạt thành tích thể thao đã được biểu dương. Ảnh: MINH CHIẾN
Các cá nhân thể thao đạt thành tích thể thao đã được biểu dương. Ảnh: MINH CHIẾN

Lãnh đạo Bộ Công an và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân cùng Bộ VH-TT-DL đã góp mặt Hội nghị tổng kết công tác thể thao năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị đã diễn ra tối ngày 7-11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF-Bộ Công an. Đánh giá về các thành tích và kết quả của HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân đạt được năm 2025, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Nguyễn Hải Bình cho rằng đây là những kết quả có giá trị chuyên môn cao đồng thời mỗi HLV, VĐV cũng đóng góp vào thành tích chung của thể thao nước nhà.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cũng đánh giá các hoạt động thể thao của Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam năm 2025 mang lại các giá trị quan trọng về chuyên môn. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công an cũng giao các nhiệm vụ để thể thao của lực lượng thực hiện trong năm 2026 hướng tới giành các kết quả tốt nhất.

Năm 2025, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ các VĐV tham gia 81 giải thể thao trong nước và quốc tế, đạt 620 huy chương (gồm 233 HCV, 165 HCB, 222 HCĐ).

Tại Hội nghị, xạ thủ Trịnh Thu Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã được biểu dương và nhận bằng khen của Bộ Công an. Ngoài ra, kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi, Phan Hiển cũng được biểu dương với các thành tích đã đạt được ở năm 2025. Cùng với đó, tuyển thủ điền kinh Ngần Ngọc Nghĩa cũng được bằng khen của Bộ Công an. Hiện tại, Trịnh Thu Vinh và Ngần Ngọc Nghĩa là 2 tuyển thủ đang được chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN

Từ khóa

Trịnh Thu Vinh Ngần Ngọc Nghĩa thể thao Công an nhân dân 2025 SEA Games 33-2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn