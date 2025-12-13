Điền kinh Việt Nam phá kỷ lục SEA Games nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ

Các chân chạy của điền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại Thái Lan.

Các tuyển thủ tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ của Việt Nam đã giành HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra năm 2022 ở Việt Nam, tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ điền kinh Thái Lan đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3’19”29.

Sau hơn 3 năm, điền kinh Việt Nam đã làm nên bất ngờ khi giành HCV và phá kỷ lục trên vào tối chung kết ngày 13-12 ở SEA Games 33-2025.

Đội hình tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ của điền kinh Việt Nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng đã về đích đầu tiên với thông số 3’15”05 giành HCV. Kết quả đáng ghi nhận khi phá sâu kỷ lục SEA Games.

Trong cuộc đua lần này ở SEA Games 33-2025, nội dung chỉ có 3 đội tham gia gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Tạ Ngọc Tưởng là người nhận trách nhiệm chạy đầu tiên. Gương mặt trẻ này không phụ lòng các đồng đội khi dẫn tốt và bứt khỏi sự bám đuổi của đối thủ Thái Lan ngay phía sau.

“Tôi đã thất bại tại cuộc đua 400m cá nhân ở ngày thi đấu trước. Hôm nay tôi tự nhủ mình không được phép thất bại và đã làm hết khả năng”, Tạ Ngọc Tưởng bày tỏ. Sau tuyển thủ này, lần lượt Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng nhận gậy để lao nhanh về đích đầu tiên. “Tôi đã tập trung để đi chặng cuối và khi tập luyện, các HLV đều dặn chúng tôi phải nỗ lực hết sức. Tôi đã hoàn thành cùng đồng đội. Khi về đích, các đồng đội bảo rằng kết quả chúng tôi đã phá kỷ lục. Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng”, Nguyễn Thị Hằng đã trao đổi.

Đội tiếp sức của điền kinh Việt Nam sau chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kết thúc nội dung, về nhì là đội Thái Lan (3’16”56) còn hạng ba là đội Philippines (3’27”22). Tấm HCV của tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ là HCV thứ 4 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tính tới lúc này. Đồng thời, thành tích của đội tiếp sức cũng là kỷ lục đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)