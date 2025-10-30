Wushu Việt Nam tập luyện trong nước chuẩn bị tham dự SEA Games 33

Nhiều tuyển thủ từng tham dự giải wushu thế giới 2025 sẽ chuẩn bị SEA Games 33-2025 thời điểm hiện tại. Ảnh: MINH MINH

“Hiện tại, các thành viên chuẩn bị SEA Games 33-2025 đã được đội tuyển wushu Việt Nam xác định cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo chuyên môn chưa thể công bố từng cái tên. Toàn đội của các nội dung tập huấn tại Hà Nội, không tham gia tập huấn nước ngoài, sau đó sẽ tham dự SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn wushu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Văn Trung trao đổi.

Trong năm nay, một số tuyển thủ của đội tuyển wushu Việt Nam gồm nội dung taolu (biểu diễn) và sanda (đối kháng) đã tham dự một số giải quốc tế. Trong đó, tuyển thủ được kết hợp tập huấn chu kỳ ngắn tại Trung Quốc. Do đó, chương trình tập huấn trong giai đoạn trọng điểm chuẩn bị SEA Games 33-2025 sẽ thực hiện trong nước mà không ra nước ngoài.

Các võ sĩ quan trọng đã tham dự giải vô địch thế giới 2025, Cúp châu Á 2025, cúp tán thủ châu Á 2025 và giành một số kết quả đáng kể. Trong đó tại giải vô địch thế giới 2025, tuyển thủ Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ) và Nguyễn Thị Thu Thủy (56kg nữ) đã giành HCV cho đội tuyển wushu Việt Nam.

“Quá trình tập luyện chuyên môn đã bước vào giai đoạn quan trọng nên chúng tôi yêu cầu ban huấn luyện giám sát kỹ để tuyển thủ không gặp chấn thương. Đây là chu kỳ chuẩn bị rất quan trọng”, ông Vũ Văn Trung trao đổi thêm.

Môn wushu của SEA Games 33-2025 chỉ tranh tài 14 nội dung. Trong đó, nội dung taolu có 10 bộ huy chương (5 nam, 5 nữ) còn đối kháng có 4 bộ huy chương (2 nam, 2 nữ).

MINH CHIẾN