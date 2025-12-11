SEA Games 33

Tiêu điểm trong ngày

Phạm Thanh Bảo giữ vững danh xưng “ông hoàng bơi ếch” đấu trường SEA Games

SGGPO

Nam tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 100m ếch tại SEA Games 33-2025.

Phạm Thanh Bảo đã giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phạm Thanh Bảo đã giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai năm trước, Phạm Thanh Bảo đã vô địch cự ly 100m ếch tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia với thông số 1’00”97 và xác lập kỷ lục SEA Games và kỷ lục quốc gia trong nội dung.

Sau 2 năm, kình ngư tiếp tục giữ vững phong độ để bảo vệ thành công tấm HCV 100m ếch tại SEA Games 33-2025. Trên hồ bơi ở Thái Lan, Thanh Bảo đã về đích đầu tiên tại chung kết 100m ếch nam với thông số 1’01”43. Thanh Bảo vượt qua Chun Ho Chan (Singapore, 1’01”72) và Maximillian Wei Ang (Singapore, 1’02”35) để tiếp tục giữ vững vị trí số 1 ở cự ly.

Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện đội tuyển bơi từng e ngại Thanh Bảo sẽ gặp khó khăn trước sự cạnh tranh của các đối thủ Singapore. Thực tế trên hồ bơi, kình ngư của Việt Nam đã gặp sự bám đuổi rất sát của Chung Ho Chan. Tuy nhiên, bản lĩnh và chuyên môn với sự tự tin khi thi đấu đã giúp Thanh Bảo tiếp tục về đích đầu tiên. Như vậy, nam tuyển thủ đã có 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games trong cự ly này. Thanh Bảo đã giành HCV tại SEA Games 31, 32 và 33.

IMG_1325.JPG
Võ Thị Mỹ Tiên có HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng buổi tối thi đấu, người đồng đội thân thiết tại đội tuyển bơi của Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên đã giành HCĐ cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nữ với kết quả 2’16”66. Vô địch là En Sim (Singapore, 2’13”42) còn HCB là Kwana (Thái Lan, 2’16”14).

Hình ảnh Thanh Bảo thi đấu và giành HCV chung kết 100m ếch nam tại SEA Games 33-2025:

23abd0e309827cad64466a89b2312650.JPG
anh 1.jpg
55e6f6bb594b29e9be277a7dc04bd83e.JPG
53bcddc2ddfd67fbfa491e16c5d23d17.JPG
8570833178fa122de456a2486721f6fd.JPG
11885be4d5a546eb5e7d281fab9477c7.JPG
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

SEA Games 33-2025 bơi bơi Việt Nam Phạm Thanh Bảo Võ Thị Mỹ Tiên 100m ếch 200m hỗn hợp cá nhân

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn