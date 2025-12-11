Phạm Thanh Bảo giữ vững danh xưng “ông hoàng bơi ếch” đấu trường SEA Games

Phạm Thanh Bảo đã giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai năm trước, Phạm Thanh Bảo đã vô địch cự ly 100m ếch tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia với thông số 1’00”97 và xác lập kỷ lục SEA Games và kỷ lục quốc gia trong nội dung.

Sau 2 năm, kình ngư tiếp tục giữ vững phong độ để bảo vệ thành công tấm HCV 100m ếch tại SEA Games 33-2025. Trên hồ bơi ở Thái Lan, Thanh Bảo đã về đích đầu tiên tại chung kết 100m ếch nam với thông số 1’01”43. Thanh Bảo vượt qua Chun Ho Chan (Singapore, 1’01”72) và Maximillian Wei Ang (Singapore, 1’02”35) để tiếp tục giữ vững vị trí số 1 ở cự ly.

Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện đội tuyển bơi từng e ngại Thanh Bảo sẽ gặp khó khăn trước sự cạnh tranh của các đối thủ Singapore. Thực tế trên hồ bơi, kình ngư của Việt Nam đã gặp sự bám đuổi rất sát của Chung Ho Chan. Tuy nhiên, bản lĩnh và chuyên môn với sự tự tin khi thi đấu đã giúp Thanh Bảo tiếp tục về đích đầu tiên. Như vậy, nam tuyển thủ đã có 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games trong cự ly này. Thanh Bảo đã giành HCV tại SEA Games 31, 32 và 33.

Võ Thị Mỹ Tiên có HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng buổi tối thi đấu, người đồng đội thân thiết tại đội tuyển bơi của Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên đã giành HCĐ cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nữ với kết quả 2’16”66. Vô địch là En Sim (Singapore, 2’13”42) còn HCB là Kwana (Thái Lan, 2’16”14).

Hình ảnh Thanh Bảo thi đấu và giành HCV chung kết 100m ếch nam tại SEA Games 33-2025:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)