Kình ngư Trần Hưng Nguyên vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp

Ngày thi đấu đầu tiên 10-12 của đoàn thể thao Việt Nam khép lại với những dư âm ngọt ngào, trong đó, chiến tích lần thứ 4 liên tiếp giành huy chương vàng (HCV) 200m hỗn hợp cá nhân nam của kình ngư Trần Hưng Nguyên thực sự làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Hưng Nguyên mừng chiến thắng cự ly 200m cá nhân nam hỗn hợp Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 16 môn, phân môn. Nổi bật phải kể đến bộ môn bơi, với hàng loạt "hảo thủ" xuất trận: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên... Không phụ lòng giới chuyên môn và người hâm mộ, Trần Hưng Nguyên bảo vệ thành công ngôi vô địch bơi cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 2 phút 02 giây 11 để “mở hàng” loạt huy chương các loại cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 33. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp anh đăng quang nội dung này, thể hiện tài năng xuất chúng, bền bỉ.

Trần Hưng Nguyên giành HCV 200m hỗn hợp cá nhân nam SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng đội Nguyễn Quang Thuấn giành HCĐ với thời gian 2 phút 04 giây 19. Nữ kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên về nhì cự ly 200m bướm với thành tích 2 phút 12 giây 10. Trên đường bơi 100m tự do nam, Trần Văn Nguyễn Quốc xếp thứ ba với thành tích 50 giây 02 để giành HCĐ.

Cùng ngày thi đấu, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại SEA Games 33 bằng 1 HCV từ nội dung đồng đội quyền sáng tạo với các tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình. Ở bộ môn bi sắt, Nguyễn Văn Dũng giành HCV đơn nam nội dung bắn bi kỹ thuật.

Trước đó, 2 võ sĩ Việt Nam Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích đã giành HCĐ nội dung duo show nữ môn jujitsu. Hai tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương với thành tích 2 phút 06 giây 487 đã giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

THƯ NGUYỄN (từ Bangkok, Thái Lan)