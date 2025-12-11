Hồ Trọng Mạnh Hùng giành tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp tại SEA Games

Nam tuyển thủ đã lập lại được thành tích chiến thắng nội dung nhảy 3 bước nam cho điền kinh Việt Nam trên đấu trường SEA Games sau 12 năm.

Hồ Trọng Mạnh Hùng đã có tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm thành công với các ngôi vô địch

Hồ Trọng Mạnh Hùng đã xuất sắc giành tấm HCV nội dung nhảy 3 bước nam SEA Games 33-2025 với thành tích 16m33. Sau 6 lượt nhảy, tuyển thủ đạt thông số tốt nhất để là nhà vô địch trên đất Thái Lan lần này. Lần gần nhất điền kinh Việt Nam có HCV nội dung nhảy 3 bước nam là tại SEA Games 2013. Kết quả thuộc về Nguyễn Văn Hùng.

Năm nay, Hồ Trọng Mạnh Hùng có sự bứt phá đáng kể về chuyên môn. Hồi tháng 8-2025 tại Đà Nẵng, tuyển thủ của thể thao Quân đội và đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành HCV nhảy 3 bước giải vô địch quốc gia với kết quả 16m30. Đây là tấm HCV quốc gia đầu tiên của chàng trai mới 21 tuổi này. Chính kết quả vô địch này đã mang lại suất chính thức tham dự SEA Games 33-2025 cho Hồ Trọng Mạnh Hùng. Trên sân đấu ở Thái Lan, với khả năng vào đà tốt kết hợp sự bật nhảy hiệu quả, Hồ Trọng Mạnh Hùng đã giành ngôi vô địch SEA Games 33-2025 ngay trong lần đầu góp mặt Đại hội thể thao Đông Nam Á.

“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra cho mình là phải giành kết quả tốt nhất. Trước khi vào đà, tôi cũng có sự hồi hộp nhưng vượt qua được và có chiến thắng”, Hồ Trọng Mạnh Hùng bày tỏ.

Ước mơ sẽ phá kỷ lục quốc gia

Lần đầu tham dự SEA Games, Hồ Trọng Mạnh Hùng đã có HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kỷ lục quốc gia nội dung nhảy 3 bước nam đang là 16m67 của Nguyễn Văn Hùng. Bây giờ, cựu tuyển thủ này đang là thành viên ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam. Hồ Trọng Mạnh Hùng chia sẻ: “Tôi vẫn đặt mục tiêu sẽ tìm cơ hội vượt kỷ lục quốc gia. Tôi tin khả năng mình có thể làm tốt nhất chuyên môn trong tương lai”, tuyển thủ chia sẻ khi nhận HCV tại SEA Games 33-2025.

Còn HLV Vũ Văn Quý của nội dung nhảy xa nam, trực tiếp huấn luyện Mạnh Hùng chia sẻ: “Hùng là VĐV chăm chỉ tập luyện. Trên hết, em rất ý thức vào chuyên môn để nỗ lực. Lần đầu tham dự SEA Games và giành được HCV rõ ràng là kết quả xứng đáng cho tuyển thủ này”.

Niềm vui chiến thắng của Mạnh Hùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, Hồ Trọng Mạnh Hùng mới bước vào tuổi 21. Thời gian để tuyển thủ này đạt thêm thành công vẫn còn nhiều phía trước. Trên hết, điền kinh Việt Nam đã có thêm 1 nhà vô địch tại SEA Games 33-2025. Chúng ta đã chờ đợi những tuyển thủ có thể làm nên bất ngờ tại Thái Lan năm nay. Ít nhất, Hồ Trọng Mạnh Hùng đã tạo dấu ấn cho mình và tiếp tục trở thành 1 trong những tuyển thủ có dấu ấn trên bản đồ điền kinh Đông Nam Á.

Theo ghi nhận, kết quả 16m33 của Hồ Trọng Mạnh Hùng là 1 trong những thành tích tốt nhất của tuyển thủ này ở năm 2025. Cú dậm nhảy cuối cùng (lượt 6) đã giúp Mạnh Hùng đạt được thành tích trên tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN