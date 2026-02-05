Milano Cortina vượt xa chi phí dự toán ban đầu

Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 nhìn chung vẫn diễn ra theo kế hoạch, mặc dù với chi phí cao hơn dự kiến ​​và sau một quá trình chuẩn bị phức tạp, Giám đốc điều hành sự kiện, Andrea Varnier thừa nhận hôm thứ Ba.

Quá trình đếm ngược đến lễ thắp sáng ngọn lửa Olympic, diễn ra vào ngày 6-2, đã được đánh dấu bằng áp lực liên tục lên Ủy ban tổ chức và sự gia tăng đáng kể chi phí so với dự toán ban đầu, một kịch bản mà chính Varnier đã nêu ra tại Phiên họp thứ 145 của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), trong báo cáo tiến độ cuối cùng của ông trước khi bắt đầu sự kiện thể thao mùa đông lớn nhất thế giới.

Theo đó, ngân sách được phân bổ cho tổ chức này, trong hồ sơ dự thầu ban đầu là khoảng 1,3 tỷ USD (1,1 tỷ EUR), cuối cùng đã vượt quá 1,7 tỷ USD (1,4 tỷ EUR), cộng thêm 3,5 tỷ USD (3 tỷ EUR) đầu tư công liên quan đến cơ sở hạ tầng. Ông Varnier thừa nhận trước các thành viên IOC rằng “tình hình tài chính của Ủy ban tổ chức chúng tôi vô cùng khó khăn trong những năm qua”, và thẳng thắn thừa nhận rằng “Thế vận hội đã tiêu tốn nhiều hơn so với dự kiến ​​ban đầu trong ngân sách ứng cử”.

Ngoài những con số, ban điều hành đã phác họa một bức tranh về công tác chuẩn bị trong tình trạng gấp rút, với thời hạn gần như bất khả thi và các địa điểm thi đấu được bàn giao cho ban tổ chức gần như vào phút chót. “Có những lúc Ủy ban tổ chức phải hoạt động trong điều kiện khẩn cấp và Thế vận hội Milano Cortina chắc chắn là một trong những trường hợp đó”, Varnier nói, và nhấn mạnh rằng nhóm đã làm việc “dưới áp lực liên tục từ mọi phía”. Theo cơ quan này, áp lực tập trung đặc biệt vào 2 địa điểm quan trọng, trung tâm trượt tuyết mới ở Cortina và nhà thi đấu khúc côn cầu trên băng Santagiulia.

Việc xây dựng trung tâm trượt tuyết cũng trở thành một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất của dự án Olympic. Theo hãng tin Reuters, kế hoạch ban đầu dự kiến ​​sử dụng các địa điểm hiện có hoặc tạm thời, nhưng giữa chừng quá trình, quyết định được đưa ra là xây dựng một cơ sở mới trị giá hàng triệu EUR ở Cortina d'Mpezzo, một động thái vấp phải sự phản đối từ IOC. Cơ quan này thậm chí còn đề xuất sử dụng các đường trượt đã hoạt động ở các nước láng giềng như Áo, Thụy Sĩ, Pháp hoặc Đức, một phương án cuối cùng đã bị các nhà tổ chức Italy loại bỏ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Varnier vẫn bảo vệ kết quả cuối cùng và thừa nhận rằng không phải mọi thứ đều sẽ diễn ra chính xác như dự kiến ​​ban đầu. “Các bạn sẽ không tìm thấy ở Thế vận hội này mọi thứ mà các bạn mong đợi hoặc mọi thứ mà chúng tôi ban đầu muốn có”, ông thừa nhận, nhưng bày tỏ sự tin tưởng rằng những địa điểm gặp nhiều khó khăn nhất “sẽ trở nên nổi bật cho Thế vận hội và chúng tôi hy vọng chúng sẽ vẫn là những di sản hữu hình cho cộng đồng”.

HUY KHÔI