Vận động viên chủ nhà dương tính chất cấm trước Thế vận hội

Nữ vận động viên trượt tuyết 2 môn phối hợp người Italy, Rebecca Passler đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm, và bị đình chỉ thi đấu tạm thời tại Thế vận hội mùa đông Milan Cortina ở quê nhà.

Cơ quan chống doping của Italy cho biết Passler đã có kết quả dương tính với letrozole trong một mẫu thử trước kỳ Thế vận hội sẽ khai mạc vào thứ Sáu này. Mẫu thử được lấy ngoài chương trình kiểm tra chính thức trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Letrozole được biết có thể được sử dụng trong điều trị ung thư vú, và cũng dùng để kiểm soát tác dụng của việc sử dụng steroid. Đơn vị Liêm chính Biathlon quốc tế cho biết trong một tuyên bố rằng vụ việc kỷ luật sẽ được xử lý bởi Cơ quan chống doping của Italy.

Liên đoàn Thể thao Mùa đông Italy (FISI) cho biết họ đang điều tra vụ việc: “Liên đoàn đã bắt đầu điều tra vụ việc trong vài giờ qua, với ý định hỗ trợ vận động viên của mình ở tất cả các khía cạnh thích hợp”, Chủ tịch FISI, Flavio Roda cho biết trong một tuyên bố. “Điều cần thiết là chúng ta phải làm rõ vấn đề này để làm sáng tỏ bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Rebecca và hình ảnh của Liên đoàn”.

FISI cho biết cuộc kiểm tra được thực hiện vào ngày 26-1, nói thêm rằng họ “luôn đấu tranh bằng mọi cách chống lại việc sử dụng các chất cấm trong thể thao và làm điều đó bằng cách giáo dục các vận động viên của mình, từ khi còn rất nhỏ, để luyện tập thể thao tuân thủ các quy tắc và với sự chính xác tối đa”.

Passler, 24 tuổi, dự kiến ​​sẽ thi đấu môn biathlon tại Anterselva, bắt đầu vào Chủ nhật với nội dung tiếp sức hỗn hợp. Cô vẫn chưa giành được huy chương nào tại một giải vô địch lớn. Chú của cô, Johann Passler, là một vận động viên đoạt huy chương Olympic môn biathlon. Ông đã giành huy chương đồng ở các nội dung cá nhân và tiếp sức nam tại Thế vận hội mùa đông Calgary năm 1988.

