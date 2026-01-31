Công tác chuẩn bị lễ khai mạc Milano Cortina 2026 đã hoàn tất

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Milano Cortina đang diễn ra sôi nổi, với các buổi diễn tập cuối cùng đang được tiến hành và các yếu tố quan trọng của chương trình đang dần hình thành trên khắp đất nước Italy trong lễ khai mạc có quy mô lớn nhất trong lịch sử Olympic.

Mô phỏng lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Milano Cortina vào ngày 6-2.

Bên trong một khu phức hợp tạm thời rộng lớn bên cạnh sân vận động San Siro lịch sử của Milan, hơn 1.300 nghệ sĩ biểu diễn - bao gồm khoảng 1.200 tình nguyện viên đến từ 27 quốc gia - đang hoàn thiện vũ đạo, trang phục và dàn dựng trước sự kiện khai mạc diễn ra vào ngày 6-2. “Việc chuẩn bị cho lễ khai mạc Olympic là một hành trình rất phức tạp, nhưng cũng là một hành trình đầy hứng khởi, bởi vì bạn được gặp gỡ tất cả những tình nguyện viên, các lớp học khiêu vũ, những người bình thường”, Giám đốc Sáng tạo Marco Balich chia sẻ với hãng thông tấn Associated Press.

Bên cạnh các tình nguyện viên, những nghệ sĩ nổi tiếng như Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini và rapper người Italy, Ghali cũng sẽ biểu diễn trong đêm khai mạc. “Và tất cả họ cùng chung tay tạo nên điều gì đó cho quốc gia, vì niềm vui được là một phần của sự kiện lớn như Thế vận hội”, Balich nói thêm.

Balich, một người kỳ cựu trong lĩnh vực tổ chức lễ khai mạc Olympic, đã xây dựng chủ đề “hòa hợp” cho lễ khai mạc, tượng trưng cho sự kết nối giữa thành phố và thiên nhiên, tôn vinh thể thao và các giá trị hòa bình, cũng như “sự hòa hợp giữa các nền văn hóa, tôn giáo và các dân tộc mà chúng ta cần hơn bao giờ hết”, Balich cho biết.

“Lễ khai mạc cũng nên mang lại nụ cười cho mọi người”, Maria Laura Iascone, Giám đốc phụ trách các nghi lễ của Ủy ban tổ chức Quỹ Milano Cortina, xác nhận với Reuters trong chuyến tham quan lều diễn tập.

Khác với truyền thống, Thế vận hội lần này sẽ có 2 đài lửa Olympic thay vì một - cả 2 đều được đặt tại những không gian công cộng mang tính biểu tượng: dưới Cổng vòm Arco della Pace ở Milan, và tại Quảng trường Angelo Dibona ở Cortina d'Ampezzo. Thiết kế đài lửa lấy cảm hứng từ các họa tiết hình học của họa sĩ người Italy, Leonardo da Vinci tượng trưng cho sự thống nhất, sự khéo léo và sự hài hòa giữa thiên nhiên và sự sáng tạo của con người. Các công trình được thiết kế để mở và đóng một cách linh hoạt, tượng trưng cho sự liên tục và sự luân phiên tự nhiên của ngày và đêm, đồng thời thể hiện ngọn lửa Olympic ở trung tâm, và sẽ được thắp sáng cùng lúc. “Khoảnh khắc đó sẽ là một màn trình diễn ngoạn mục, tôn vinh sự thiêng liêng của ngọn lửa”, Iascone nói.

Trong khi ngọn lửa Olympic rực sáng ở 2 địa điểm khác nhau, cuộc diễu hành của các vận động viên cũng sẽ được phân tán, với các nghi lễ được tổ chức tại Predazzo, Livigno và Cortina d'Ampezzo bên cạnh sự kiện chính tại sân vận động San Siro. Nước chủ nhà Italy sẽ có 4 người cầm cờ - Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone và Amos Mosaner - thay vì cặp đôi như truyền thống.

HUY KHÔI