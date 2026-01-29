Hai mươi vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội Mùa đông

Sẽ có 13 vận động viên đến từ Nga tham dự Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Đội tuyển Quốc gia Nga thông báo hôm thứ Tư rằng sẽ có tới 13 vận động viên tham gia Thế vận hội Mùa đông sắp tới, cùng lúc IOC đưa ra tuyên bố riêng xác nhận có tối đa 7 vận động viên cho Belarus - mặc dù hiện tại chỉ có 5 cái tên được liệt kê thông qua Liên đoàn thể thao quốc gia của họ. Nhìn chung, họ sẽ tham gia tranh tài ở 5 môn thể thao: trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết băng đồng, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ và leo núi trượt tuyết.

Sau khi IOC cấm cả Nga và Belarus tham gia Thế vận hội sau cuộc xung đột quân sự nhằm vào Ukraine, với sự hậu thuẫn của Belarus, vào năm 2022, các vận động viên từ cả 2 nước đều không được phép tham gia Thế vận hội Mùa hè Paris 2024 trừ khi họ tham gia với tư cách AIN. Sự cho phép này chỉ được cấp sau một quá trình kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo họ không có liên hệ với quân đội của mình, hoặc ủng hộ cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền. Các vận động viên cũng cam kết không hiện thị các biểu tượng quốc gia như quốc kỳ hoặc quốc ca.

Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Thế vận hội Mùa đông sắp tới. Các Vận động viên diện AIN cũng không diễu hành cùng các đoàn đại biểu quốc gia khác trong lễ khai mạc truyền thống. “Các vận động viên trung lập cá nhân sẽ không tham gia Lễ diễu hành của các vận động viên, nhưng cơ hội trải nghiệm sự kiện sẽ được cung cấp tại Milan cũng như ở các cụm vùng núi”, IOC cho biết trong một tuyên bố gửi tới hãng thông tấn TASS.

Trước khi cuộc xung đột diễn ra, đội tuyển Nga đã có tới 200 vận động viên tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, nơi họ giành được 32 huy chương - trong đó có 5 huy chương vàng. Tại Paris 2024, có 32 vận động viên Nga và Belarus tham gia thi đấu.

Diễn ra từ ngày 6 đến 22-2, sự kiện gồm 16 môn thể thao sẽ được chia đều giữa 2 địa điểm: khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Cortina d’Ampezzo và Milan, trung tâm thời trang và kinh doanh hàng đầu của Italy. Đây cũng là lần thứ 3 Italy đăng cai Thế vận hội Mùa đông.

HUY KHÔI