UFC 324: Justin Gaethje giành đai Interim hạng nhẹ sau trận thắng nảy lửa Pabby Pimblett

“The Highlight” Justin Gaethje vốn vẫn được coi là một trong những võ sĩ giải trí MMA mang tính nhất mọi thời đại, nhưng huyền thoại đó càng được củng cố thêm khi vừa anh đánh bại Paddy Pimblett 48-47, 49-46, 49-46 sau trận đấu nảy lửa tại UFC 324 để thắng đai Interim hạng nhẹ!

Gaethje đánh bại Pimnlett (quần đỏ)

Ở trong suốt 5 hiệp đấu kịch tính đầy ắp các pha hành động mãn nhãn, có cả máu lẫn mồ hôi, Gaethje đã hạ knock-down đối thủ vài lần, dẫn đến việc anh được cả 3 thành viên BGK chấm điểm thắng rất tuyệt đối.

Kết quả này tạo tiền đề cho trận đấu thống nhất đai vô địch hạng nhẹ giữa Gaethje với lại Nhà vô địch bất bại tối thượng Ilia Topuria, có thể diễn ra tại UFC White House vào tháng 6 tới đây, hứa hẹn hấp dẫn.

“Gã trai người Liverpool đó không thể bị hạ KO!”, Gaethje nói với giọng điệu thán phục, ám chỉ tuyên bố nổi tiếng của Pimblett rằng người đến từ Liverpool không thể bị đánh bại, “Đây là một môn thể thao điên rồ, một cuộc sống tuyệt vời, và tôi rất biết ơn khi được chia sẻ điều đó với các bạn”.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Gaethje (thành tích UFC là 9-2) lại gây ra thất bại đầu tiên cho “The Baddy” (sở hữu thành tích 7 trận toàn thắng ở trong Bát giác đài của UFC trước sự kiện UFC khai màn đầu năm 2026.

Trước đó, Geathje cũng từng giành đai Interim hồi năm 2020, khi anh thắng điểm Tony Ferguson. Sau đó, anh đã thách đấu Khabib Nurmagomedov trong trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của “Đại bàng Nga” tại sự kiện UFC 254 và kết cục thua “tâm phục khẩu phục” bằng đòn khóa siết.

Mặc dù Gaethje đã đánh bại Pimblett một cách rất thuyết phục xét theo điểm số, nhưng đó là một trận đấu 5 hiệp đầy cạnh tranh - với nhiều lần đảo chiều thế trận. Những pha ra đòn tốt nhất của Gaethje, là khi anh dồn Pimblett vào hàng rào.

Anh hạ knock-down đối thủ bằng một cú móc phải dọc theo lồng đấu ở hiệp đầu tiên và một lần nữa bằng cú đấm phải ở hiệp 2. Anh kết thúc hiệp 2 ở thế thượng phong, tung ra những cú đánh cùi chỏ và cẳng tay mạnh mẽ. Pimblett với vết máu trên mắt phải, thậm chí đấm tay với anh sau hiệp đấu để thể hiện sự công nhận.

“Cậu ấy là một võ sĩ rất nguy hiểm”, Gaethje thừa nhận sự lỳ lợm của đối thủ người Anh, “Tôi phải cướp lấy đà giậm nhảy và cả sự tự tin của anh ta. Chiến lược của tôi là áp sát ngực anh ta và đẩy anh ta lùi lại”.

Pimblett, người giữ lời hứa trước trận đấu là sẽ đấu tay đôi với Gaethje trong cả 5 hiệp, đã dành lời khen ngợi cho đối thủ của mình vì chiến thắng này. Trước trận, anh đã tuyên bố rằng mình là người hâm mộ Gaethje.

“Tôi muốn ra về với chiếc đai vô địch đó”, Pimblett có nói như vậy để thể hiện sự tôn trọng với đàn anh người Mỹ, “Nhưng không có người đàn ông nào khác mà tôi muốn thua hơn là võ sĩ có biệt danh “The Highlight”.

Theo thống kê của UFC, Gaethje tung ra nhiều cú đánh trúng đích hơn Pimblett với tỷ số là 219-177. Anh đã chịu đựng rất nhiều cú đá vào người và chân từ Pimblett nhưng vẫn tiếp tục tiến lên khi dường như các đòn tấn công của Pimblett bắt đầu dồn dập.

Ở hiệp 5, có lẽ cảm thấy mình đang bị dẫn trước trong cuộc đấu tay đôi và cả trên bảng điểm, Pimblett đã cố gắng thực hiện cú vật ngã mạnh nhất trận đấu, nhưng Gaethje đã phòng thủ tốt và tiếp tục tung ra những cú đánh mạnh nhất.

Gaethje gần như chắc chắn sẽ lại bị đánh giá thấp hơn khi anh đối đầu với Topuria tranh đai vô địch tuyệt đối. Topuria đã thông báo sẽ tạm nghỉ thi đấu vào đầu năm 2026 để giải quyết các vấn đề cá nhân, nhưng anh ấy đã tuyên bố muốn gặp người chiến thắng ở UFC 324 vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Đ.Hg.