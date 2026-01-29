Việt Nam lần đầu tiên có golfer nữ lọt vào top 170 nghiệp dư thế giới

Lê Chúc An đang là golfer nữ có nhiều thành tích đáng kể. Ảnh: VGA

Bảng xếp hạng golf nghiệp dư nữ thế giới vừa công bố các vị trí mới nhất. Theo đó, golfer Lê Chúc An đã tăng 19 bậc để vươn lên hạng 166 thế giới thời điểm hiện tại. Vị trí đứng trong top 170 của xếp hạng golf nghiệp dư nữ thế giới đã ghi nhận Chúc An là VĐV nữ đầu tiên của Việt Nam đạt được kết quả đáng ghi nhận này.

Chúc An vừa thi đấu ấn tượng giành ngôi vô địch bảng nữ giải golf trẻ quốc tế Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 tổ chức ở Ninh Bình tuần trước. Đây là lần đầu tiên, giải đấu được diễn ra tại Việt Nam và Lê Chúc An có thành tích trên. Chính kết quả vô địch đã giúp cô được cộng thêm điểm trên bảng xếp hạng cá nhân golf nữ nghiệp dư thế giới.

Năm 2025, Lê Chúc An đánh dấu thành tích chuyên môn đáng nhớ của sự nghiệp khi giành HCĐ tại SEA Games 33-2025. Lần đầu tiên, golf Việt Nam có tuyển thủ nữ giành huy chương tại SEA Games. Ngoài ra, golfer này cũng lên ngôi vô địch nữ tại giải golf vô địch quốc gia 2025.

Lê Chúc An chính thức được suất thi đấu giải dành cho nữ nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2026 (WAAP 2026) tổ chức tại New Zealand từ ngày 12 tới 15-2 ở New Zealand. Cô là golfer nữ duy nhất của Việt Nam được trao suất này tham dự giải. Trong năm nay, Chúc An sẽ tới Mỹ học văn hóa và tập luyện, thi đấu các giải golf tại đây.

MINH CHIẾN