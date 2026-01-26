Hoãn Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á 2029 tại Saudi Arabia

Không nêu rõ lý do chính thức, Ủy ban Olympic của Saudi Arabia và Hội đồng Olympic châu Á vào thứ Bảy đã ra thông báo về việc hoãn vô thời hạn Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á dự kiến ​​​​tổ chức tại khu phức hợp du lịch núi NEOM vào năm 2029.

Mô hình khu phức hợp thể thao mùa đông khổng lồ mà Saudi Arabia muốn xây dựng.

Thông cáo xác nhận việc hoãn phiên bản mới của sự kiện thể thao đa môn này đến “một ngày sau đó sẽ được thông báo trong thời gian thích hợp”, mà không đưa ra lịch trình mới. Cả 2 tổ chức giải thích rằng quyết định này nằm trong “khuôn khổ cập nhật cho việc đăng cai trong tương lai”, là kết quả của nhiều tháng đàm phán và nhằm mục đích giới thiệu dần dần các môn thể thao mùa đông tại Saudi Arabia và khu vực Tây Á.

Cách tiếp cận mới này dự kiến ​​ Saudi Arabia sẽ tổ chức trong những năm tới “một loạt các sự kiện thể thao mùa đông độc lập”, vốn được thiết kế để thúc đẩy sự tham gia vào các bộ môn này, mở rộng sự tham gia và xây dựng một nền tảng vững chắc hơn về vận động viên, trọng tài và kỹ thuật viên. Ủy ban Olympic Saudi Arabia (OCA) lưu ý rằng cách tiếp cận theo từng giai đoạn này cho phép phát triển có cấu trúc phù hợp với các mục tiêu cấp châu lục, đồng thời tạo ra nhiều không gian hơn để đạt được sự đại diện rộng rãi hơn trong khu vực tại các kỳ Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á trong tương lai.

Bộ 3 gồm Thế vận hội Mùa đông, Giải vô địch bóng đá thế giới 2034 và Triển lãm Riyadh 2030-2031 đã vạch ra lộ trình của Saudi Arabia trong 10 năm tới, nhằm mục đích đẩy nhanh các khoản đầu tư quy mô lớn. Trong đó, riêng Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á là dự án đô thị khổng lồ mang tính tương lai trị giá hơn 500 tỷ USD. Nhưng theo Reuters, Chính phủ và Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia đang đánh giá tính khả thi của các dự án lớn, trong bối cảnh doanh thu chịu áp lực do giá dầu giảm. Như hãng tin đã nêu chi tiết, Bộ trưởng Tài chính Mohammed Al-Jadaan đã tuyên bố năm ngoái rằng đất nước “không có cái tôi” khi xem xét lại các sáng kiến ​​và ưu tiên các lĩnh vực có lợi nhuận nhanh hơn.

Tờ Financial Times đưa tin, chính quyền Saudi Arabia đã xem xét khả năng trao cho Hàn Quốc hoặc Trung Quốc đăng cai sự kiện năm 2029 trong khi họ chuẩn bị cho sự kiện 4 năm sau đó. Kinh nghiệm gần đây cho thấy Hàn Quốc và Trung Quốc là những ứng cử viên hợp lý nếu cần tìm người thay thế. Pyeongchang đã đăng cai Thế vận hội Mùa đông năm 2018 và Bắc Kinh năm 2022, trong khi đầu năm 2025, thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc đã đăng cai Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á.

HUY KHÔI