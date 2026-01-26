Oleksansdr Usyk nhận được lời đề nghị thú vị từ Andy Ruiz Jr

Andy Ruiz Jr đang nỗ lực biến trận đấu với Oleksandr Usyk trở thành hiện thực ngay năm nay khi có nguồn tin cho biết, cuộc thương lượng Oleksandr Usyk và “Bronze Bomber” Deontay Wilder đi chệch hướng. Nếu vậy, đây là một diễn biến thú vị khác của làng đánh quyền hạng nặng.

Usyk chưa xác định đối thủ tiếp theo

Wilder khả năng đấu Chisora trước

Hiện tại, Usyk vẫn chưa xác nhận đối thủ tiếp theo của mình, dù anh từ bỏ đai WBO để theo đuổi cuộc đối đầu với Wilder. Tuy nhiên, Derek Chisora xác nhận với talkSPORT rằng chính anh mới là người sẽ đối đầu “Bronze Bomber” trong trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại London.

Sự thay đổi này khiến “Minh chủ làng quyền hạng nặng” tạm thời rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Dù Wilder vẫn lên kế hoạch thách đấu Usyk, nhưng võ sĩ Mỹ hoàn toàn có thể thất bại ở trong trận đấu đầy rủi ro với Chisora, qua đó đe dọa khả năng gặp gỡ Usyk trong tương lai.

Vì vậy, “Miêu hiệp” dự kiến sẽ phải cân nhắc các lựa chọn khác đang có trên bàn đàm phán. Những tuần gần đây, tin đồn về việc anh ký hợp đồng với Dana White và công ty quảng bá mới Zuffa Boxing đang ngày càng lan rộng, khi các cuộc thảo luận đã được tiến hành.

Trong bối cảnh đó, tay đấm có cú đấm nặng đô - “Gã mập ù” Andy Ruiz Jr nổi lên như một đối thủ tiềm năng. Để minh chứng trận đấu hoàn toàn có thể xảy ra, võ sĩ Mexico đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh 2 người đối đầu nhau kèm trạng thái: “Hãy biến nó thành hiện thực nhé @usykaa”. Tin đồn cho thấy cuộc chạm trán này có thể diễn ra vào tháng 7.

Ruiz Jr có phải là đối thủ xứng tầm Usyk?

Usyk chắc chắn là Ứng cử viên vượt trội, nhưng “Gã mập ù” lại sở hữu sức hút thương mại cực lớn. Tuy nhiên, Ruiz Jr không thi đấu thường xuyên - như kỳ vọng trong những năm qua, chỉ thượng đài 3 lần kể từ thất bại ở trong trận tái đấu với Anthony Joshua hồi 2019.

Trong lần xuất hiện gần nhất vào tháng 8-2024, Ruiz Jr đã bị chấn thương tay, phải tạm nghỉ sau trận hòa đầy tranh cãi với Jarrell Miller. Hiện tại, anh đã trở lại tập luyện để lấy lại vóc dáng và vẫn thuộc nhóm võ sĩ hàng đầu hạng nặng.

Nếu không phải Ruiz Jr thì là ai?

Usyk chỉ đang tìm kiếm những trận đấu với các tên tuổi lớn ở trong giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp. Đây cũng là lý do anh ám chỉ sẽ không đấu với Fabio Wardley, người vừa nhận lại chiếc đai WBO mà anh bỏ trống.

Sergey Lapin, Giám đốc đội ngũ của Usyk, gợi ý rằng Agit Kabayel - võ sĩ đang có thứ hạng cao - là lựa chọn khả thi. “Trong hạng cân nặng hiện nay, không có đối thủ nào là “an toàn” cả; mọi tay đấm cấp cao đều sẽ là mối đe dọa”, Lapin chia sẻ với talkSPORT.

“Kabayel chắc chắn là một phương án. Chúng tôi đã thấy cách thị trường Đức phản ứng những trận đấu này, các SVĐ có thể lấp đầy. Về mặt chiến thuật, cậu ấy cũng rất khó chịu với lối đánh áp lực, tốc độ và thể chất mạnh mẽ. Đó sẽ là một trận đại chiến châu Âu với tiềm năng kinh doanh khổng lồ”.

Đ.Hg.