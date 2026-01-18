Oleksandr Usyk lý giải tại sao anh muốn đối đầu Deontay Wilder!

Oleksandr Usyk dự kiến là ​​sẽ bảo vệ các đai vô địch hạng nặng WBC, IBF và cả WBA trước Cựu vô địch WBC là Deontay Wilder. Thậm chí, Chủ tịch WBC - ông Mauricio Sulaiman cũng đã mở lời chấp thuận yêu cầu bảo vệ danh hiệu một cách tự nguyện của Usyk, do Wilder xếp hạng 13 trong Tốp 15 WBC.

Usyk muốn đối đầu với Wilder

Chủ tịch WBC Mauricio Sulaiman nhắc lại rằng là Wilder “được hoan nghênh” thách đấu tranh đai vô địch hạng nặng WBC của Oleksandr Usyk ở trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc sẽ sớm có công bố trận đấu này.

Theo các báo cáo, Usyk dự kiến ​​sẽ bảo vệ các đai vô địch hạng nặng WBC, IBF và WBA của mình trước Wilder trong trận đấu bảo vệ danh hiệu đầu tiên kể từ khi anh đánh bại Daniel Dubois tại Wembley hồi tháng 7.

“Chắc chắn rồi, chúng tôi rất hy vọng được thấy cậu ấy trở lại sàn đấu”, Chủ tịch WBC - ông Sulaiman nói với Sky Sports, “Cậu ấy đã yêu cầu WBC cho phép cậu ấy bảo vệ đai vô địch tự nguyện, và yêu cầu đó đã sớm được chấp thuận. Chúng tôi đang chờ đợi thông tin chi tiết về trận đấu sắp tới của cậu ấy”.

“Wilder từng là Nhà vô địch hạng nặng của WBC trong suốt 5 năm trời, cậu ấy là một đối thủ rất đáng gờm, sở hữu sức mạnh cú đấm tuyệt vời. Cậu ấy đang được xếp hạng bởi WBC, vì vậy hoàn toàn đủ điều kiện và được chào đón để thách đấu Usyk ở trong một trận bảo vệ danh hiệu tự nguyện!”.

Về phần mình, “Minh chủ không chính thức của làng quyền hạng nặng” Usyk (do anh đã từ bỏ đai WBO, đai này hiện đang thuộc quyền sở hữu của Fabio Wardley) xác nhận anh là muốn đấu Wilder trong trận đấu đầu tiên của anh trên đất Mỹ từ 2019, tin rằng trận đấu này sẽ củng cố di sản truyền kỳ của anh.

Phát biểu trên trang web Ready to Fight, Usyk chia sẻ và giải thích lý do tại sao - anh muốn đối đầu với một võ sĩ tưởng như đã “hết thời” như Wilder: “Trước hết, đó là nước Mỹ - tôi muốn thi đấu quyền Anh ở Mỹ”.

“Thứ hai, Wilder đã luôn giữ vị trí hàng đầu trong suốt 10 năm vừa qua. Đây là vấn đề về sự quan tâm thể thao. Trong “Big Three của quyền Anh”, có Joshua, Fury và Wilder. Tôi đã đánh bại Joshua 2 lần, tôi cũng đã đánh bại Fury những 2 lần, và chỉ còn một người tôi chưa đánh bại, đó là Wilder!”.

Trước đó thì, hồi tháng 12 năm ngoái, Wilder “áo giáp một thời” có nói ở trên Bloody Elbow rằng đòn quyền tay phải sẽ là “tuyệt chiêu” để giúp anh đánh bại võ sĩ huyền thoại hạng nặng người Ukraine nếu 2 bên đối mặt trên sàn đài.

“Tôi nghĩ đó chính là công thức chính. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ gì quá nhiều ở trong cuộc phỏng vấn này vì mọi người đang theo dõi và tôi không muốn bất cứ điều gì bị lộ ra”, Wilder nói khi đang diện diện ở IBA World Championships 2025 tại Dubai, trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền Bloody Elbow.

“Đối thủ, họ có thể phản hồi lại bằng một số đòn quyền và cố gắng sửa chữa một số chiêu thức, nhưng tôi sẽ giữ mọi thứ ở mức cơ bản. Tôi có tốc độ, chiều cao và thể lực tốt, đó là 3 yếu tố mang lại cho tôi lợi thế”.

Đ.Hg.