Oleksandr Usyk từ bỏ đai hạng nặng WBO, Fabio Wardley trở thành Nhà vô địch mới

Oleksandr Usyk đã quyết định từ bỏ đai vô địch hạng nặng WBO sau khi được yêu cầu đối đầu với Fabio Wardley. Do vậy, võ sĩ bất bại người Anh được trao vương miện Nhà vô địch WBO mới. Usyk vốn có nghĩa vụ phải đấu với người thắng trong trận đấu Joseph Parker vs Wardley.

Usyk bỏ đai WBO

Wardley nổi lên như một đối thủ tiếp theo của Usyk, sau khi anh giành được đai Interim của WBO - với chiến thắng TKO bất ngờ ngay hiệp 11 trước Joseph Parker tại Nhà thi đấu O2 hồi tháng 10 rồi. Hiện tại, anh đã được đôn lên trở thành Nhà vô địch tối thượng khi Usyk từ chối bảo vệ đai WBO.

Usyk đã được WBO thông báo từ hồi tháng 9 rằng, anh phải đối đầu với người chiến thắng trong trận đấu giữa Parker và Wardley. Nhưng rồi, Triều đại Minh chủ tối thượng thứ 2 của võ sĩ người Ukraine giờ đã kết thúc sau khi WBO xác nhận anh đã quyết định bỏ trống đai vô địch của mình...

Tuyên bố từ WBO cho biết: “Tổ chức Quyền Anh Thế giới (WBO) hôm nay có thông báo rằng là họ đã nhận được thông báo chính thức từ Đội của Oleksandr Usyk về tương lai của Đai vô địch hạng nặng của WBO. Sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng, Usyk đã quyết định từ bỏ danh hiệu của chính mình”.

Tuyên bố tiếp tục viết: “Chúng tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định từ bỏ Đai siêu vô địch hạng nặng WBO của anh ấy. Đây không phải là lời tạm biệt, mà như đội ngũ của anh ấy đã bày tỏ, chỉ là một sự tạm dừng đầy tôn trọng. Cánh cửa của WBO vẫn luôn rộng mở cho Oleksandr Usyk và đội của anh ấy”.

“Wardley bất bại” đã trở thành Nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới mới nhất của nước Anh, sau những võ sĩ tên tuổi vang lừng bốn bể, nhưng tất cả lại đều là “bại tướng của Usyk” như là “Triple D” Daniel Dubois, Tyson Fury “giận dữ” và cả Anthony Joshua “cơ bắp” (có kèo đấu Jake Paul).

“Cây búa của Ipswich” hay là “Kẻ kết liễu” Wardley - người đang sở hữu thành tích thượng đài chuyên nghiệp khá ấn tượng với 20 trận thắng (19 chiến thắng bằng KO) và chỉ 1 trận hòa trước Frazer Clarke, luôn chào đón cơ hội thượng đài với The Cat, bất chấp lịch sử đầy đau thương của các võ sĩ Anh đối đầu đối thủ Ukraine.

Tay đấm có xuất phát điểm là “võ sĩ quyền Anh cổ cồn trắng” năm nay 30 tuổi từng chia sẻ với lại Sky Sports: “Đó là mục tiêu của tôi trong nhiều năm nay. Đó là mục tiêu tối thượng - và đó là tất cả những gì tôi mong muốn”. Tuy vậy, anh đã không có cơ hội, thậm chí khiêu chiến và thách đấu tranh cả 4 đai vô địch của Usyk.

Usyk đã viện dẫn anh bị chấn thương, đó chính là lý do anh không đồng ý các điều khoản bảo vệ đai WBO bắt buộc trước Parker (hoặc Wardley). Hiện tại, võ sĩ 38 tuổi này vẫn chưa xác nhận động thái tiếp theo trong sự nghiệp kể từ khi hạ gục Dubois để giành lại đai IBF vào mùa Hè rồi.

Đ.Hg.