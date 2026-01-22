Giải bóng bàn vô địch quốc gia sẽ không tính thành tích vào Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tay vợt Nguyễn Anh Tú sẽ có cơ hội thi đấu giải vô địch quốc gia và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đã chuẩn bị các công tác cơ sở vật chất cho giải bóng bàn vô địch quốc gia 2026. Chương trình sẽ thi đấu các nội dung theo quy định và rất hy vọng giải đấu tiếp tục thu hút những tay vợt hàng đầu quốc gia tranh tài”, thông tin về giải vô địch quốc gia 2026 được chia sẻ. Dự kiến giải bóng bàn vô địch quốc gia 2026 sẽ thực hiện chương trình thi đấu vào tháng 5 tại Vĩnh Long. Dù vậy, qua tìm hiểu, Ban tổ chức có thể tính phương án rời địa điểm tranh tài ở Hải Phòng.

Theo quy định, chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia năm 2026 sẽ không tính vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Chương trình thi đấu môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại TPHCM.

Năm nay, môn bóng bàn tổ chức 7 nội dung tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Trong kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022, môn bóng bàn từng thu hút hơn 100 tay vợt của 13 đơn vị trong cả nước góp mặt.

Năm 2026, với cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng bàn Việt Nam sẽ thực hiện nhiều chương trình thi đấu chuyên môn quan trọng. Trong đó, nhà quản lý xây dựng kế hoạch sẽ góp mặt giải vô địch trẻ Đông Nam Á, vô địch Đông Nam Á và ASIAD 20. Kết quả thi đấu tại SEA Games 33-2025 là một trong những thước đo chuyên môn để Cục TDTT Việt Nam đánh giá về sự đầu tư, khả năng có thể đạt thành tích của các tay vợt Việt Nam trong giải quốc tế thời điểm hiện tại. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam không đạt HCV tại SEA Games 33-2025. Chúng ta chỉ giành được 3 huy chương tại SEA Games 33-2025 (1 HCB, 2 HCĐ). Đây không phải thành tích được giới chuyên môn kỳ vọng.

Cách đây 3 năm, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc với 2 đội hình nam và nữ. Dù không lọt vào nhóm có huy chương ở ASIAD 19, tuy nhiên, bóng bàn Việt Nam từng được khen ngợi đã mạnh dạn cử lực lượng trẻ để làm mới chuyên môn ở thời điểm trên.

Bây giờ, bóng bàn Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải cải thiện thành tích ở đấu trường quốc tế nên việc chọn VĐV đảm bảo chuyên môn là bài toán mà bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phải tìm được lời giải.

VĐV được thêm cơ hội thi đấu khi cùng có giải vô địch quốc gia và Đại hội thể thao toàn quốc tổ chức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế, môn bóng bàn vẫn là 1 trong những môn thể thao nhận sự quan tâm của người hâm mộ. Thành tích của từng VĐV tại đơn vị địa phương sẽ là hạt nhân làm nền tảng cho thành tích của đội tuyển quốc gia. Tính chất thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc luôn được mỗi đơn vị đặt lên hàng đầu, tuy nhiên, nhiệm vụ quốc gia cũng là yêu cầu không nhỏ.

Bất lợi nhất của các tay vợt bóng bàn Việt Nam là ít cơ hội thi đấu quốc tế để gia tăng trình độ. Bóng bàn là môn thể thao mang tính đối kháng, cần trau dồi qua từng giải đấu. Do vậy, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam hướng tới giải quyết là tìm thêm nguồn lực tạo điều kiện VĐV trọng điểm ra nước ngoài tham dự một số lượt giải quốc tế giúp nâng cao trình độ.

MINH CHIẾN